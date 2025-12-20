動用俄資產破局 歐盟拍板2年舉債900億歐元援烏

我的頻道

編譯周辰陽／綜合19日電
烏克蘭總統澤倫斯基18日在比利時布魯塞爾舉行的歐洲理事會峰會期間舉行記者會。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基18日在比利時布魯塞爾舉行的歐洲理事會峰會期間舉行記者會。（歐新社）

金融時報報導，歐盟領袖在動用俄羅斯遭凍結主權資產資助烏克蘭的提案破局後，最終達成協議，將以歐盟共同預算為基礎舉債，向烏克蘭提供900億歐元（約1053億美元）貸款

烏克蘭方面已警告，若缺乏額外援助，可能在2026年初面臨崩潰風險。歐盟領袖則承諾，在未就某種形式的財政支援達成協議前，不會離開布魯塞爾峰會，經過超過16小時的討論，各國19日清晨同意，以歐盟共同預算中尚未動用的支出額度作為擔保，在資本市場籌集900億歐元貸款，用於未來2年對烏克蘭的援助。

歐盟各國數月來一直在爭論如何動用約2100億歐元的俄羅斯遭凍結資產，這筆資金多數存放於比利時，原本規畫用來支撐所謂的「賠償貸款」（reparations loan）。德國總理梅爾茨與歐盟執委會主席范德賴恩先前力推此方案，並試圖向比利時總理德韋弗施壓，要求他撤回反對立場。

知情官員透露，比利時要求提供範圍廣泛的保證，以涵蓋貸款可能帶來的任何財務風險。根據先前討論的一項提案，比利時要求歐盟國家承擔「無上限」的風險分攤，以防範俄羅斯可能提出的訴訟與報復行動，各國最終一致認為，無法接受這種極端做法，因此改以納稅人資金作為擔保，而非動用俄羅斯資金，使得梅爾茨及范德賴恩蒙受政治上的挫敗。

知情官員進一步指出，法國與義大利帶頭呼籲，改採以歐盟共同預算為基礎的替代方案。根據峰會結論，烏克蘭僅在俄羅斯支付賠償後，才需償還這筆貸款。

匈牙利與斯洛伐克此前表態，不會支持以歐盟資金援助烏克蘭。峰會通過的貸款計畫也同意，該方案不會對三國產生任何財務義務。一名歐洲資深官員直言：「他們不必出錢，但我們會讓他們在政治上付出代價。」

