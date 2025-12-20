我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

普亭年終記者會：終戰條件不妥協 嗆歐企圖沒收俄資產是「搶劫」

編譯中心／綜合19日電
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科出席年度年終記者會和電話會議。(路透)
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科出席年度年終記者會和電話會議。(路透)

俄羅斯總統普亭19日表示，莫斯科結束烏克蘭戰爭的條件與他去年6月提出的內容無異。美國積極推動達成俄烏衝突解決之道同時，普亭毫無妥協跡象。

路透報導，普亭於年度年終記者會中開宗明義就明確闡述克里姆林宮這項立場。這場馬拉松式記者會通常會進行約4個小時。

他表示，尚未看到烏克蘭方面準備達成和平協議，但透露「有某些跡象」顯示烏方有意願展開對話。

普亭說：「我唯一想說的也正是我們向來重申的：我們準備好、也有意願和平結束這場衝突，在我去年6月在俄羅斯外交部闡述那些原則的基礎上，藉由解決導致這場危機根本原因的方式。」

普亭說的是他18個月前的演說，當時他要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的目標，並從已被俄羅斯宣稱兼併的4個地區全面撤軍。他也對戰場情勢進行詳細評估，強調俄軍在整條前線持續推進，烏軍則撤退中。

不過烏克蘭表示，俄軍付出巨大傷亡的代價，只取得些微進展，且烏軍在俄方宣稱上個月已經奪下的東北部庫普揚斯克（Kupiansk）等地展開反攻。

經過將近4年，俄烏戰爭正處於微妙轉折點。美國總統川普推動令烏克蘭和歐洲盟邦憂心恐過度偏向俄羅斯的終戰協議。俄方表示，正等待華府就莫斯科擬訂的和平方案，在經美國、烏克蘭和歐洲磋商後，提出修訂意見。

此外，普亭表示，歐盟企圖沒收俄羅斯資產的行為不是「偷竊」，而是「光天化日之下」的搶劫。「最重要的是，無論他們偷了什麼，無論他們怎麼做，最終都必須歸還。我們將捍衛我們的利益，」普亭說。

戰爭現況及何時結束等主題已經成為普亭這項「年度總結報告」的焦點。自從2001年以來，他幾乎每年都會以不同形式舉辦這項活動，通常會現場回答數以十計個涉及從物價到核武的各類提問。除了記者之外，一般俄羅斯民眾也可以透過網路或電話提問。

然而，會場後方的大螢幕上一度出現數則諷刺訊息，例如「這不是直接連線，而是馬戲團」。路透報導，另一則訊息直呼普亭的名字問道：「已經是星期五了，我們可以開喝了嗎？」

這場經過精心策畫、有數以百萬計俄羅斯民眾收看的記者會上出現諷刺訊息，克里姆林宮未立即回應此事，普亭本人也沒有發表任何看法。其中一則訊息影射了俄羅斯的經濟狀況，質疑為何一般俄國民眾的生活過得還不如巴布亞新幾內亞人。

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科出席年度年終記者會和電話會議，螢幕上顯示一封發給普亭...
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科出席年度年終記者會和電話會議，螢幕上顯示一封發給普亭的訊息，內容為：「再見，惡魔般的歐洲。」(路透)

普亭 俄羅斯 烏克蘭

上一則

動用俄資產破局 歐盟拍板2年舉債900億歐元援烏

延伸閱讀

普亭年終記者會閃現諷刺訊息 質疑俄人生活不好過

普亭年終記者會閃現諷刺訊息 質疑俄人生活不好過
普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間

普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間
普亭嗆歐洲「豬玀」終將失勢 俄軍絕對會實現戰爭目標

普亭嗆歐洲「豬玀」終將失勢 俄軍絕對會實現戰爭目標
普亭：準備和平解決近年來出現的所有問題

普亭：準備和平解決近年來出現的所有問題

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年