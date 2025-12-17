我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

俄：已占土地不會妥協 不接受北約國家軍隊駐烏境內

編譯高詣軒／綜合16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

克里姆林宮發言人佩斯科夫16日說，莫斯科還未看到戰後對烏克蘭提供北約式安全保證的提案細節；俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫15日說，俄方準備好達成協議，但不會在協議中對烏東、烏南五個地區的控制權妥協，也不接受北約國家軍隊駐烏。

佩斯科夫另就烏方提議的「聖誕節休兵」表示，這將取決於是否達成和平協議。烏克蘭總統澤倫斯基15日曾說，支持德國總理梅爾茨所提「聖誕節休兵」構想，但這很大部分取決於俄國的政治意願和基輔方面提交的文件。

佩斯科夫則說，現在問題是，俄烏是否將像美國總統川普所說達成協議；若烏方關注短期、不可行的解決方案，而非持久解方，俄國不太可能參與這種停火，「我們想要和平。我們不想給烏國喘息、為繼續戰爭做準備的休兵。我們希望停止戰爭，實現我方目標，維護我方利益，並保障歐洲未來和平」。

雷雅布可夫接受美國廣播公司（ABC）專訪說，他認為交戰方即將達成外交解決方案，希望協議盡快達成，但他重申莫斯科長期要求，包括俄國要控制其2014年兼併的克里米亞，以及烏南、烏東其他四個俄國已部分占領的地區，即頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱和赫松等四州，俄方不能就此事妥協。

莫斯科的另一癥結是，北約國家可能在停戰後對烏國部署軍隊。雷雅布可夫說，俄方不會同意涵蓋北約國家在烏駐軍的協議，「我們絕對不會在任何時候接受、同意或滿意北約軍隊在烏國領土的任何存在」。

另據俄媒塔斯社報導，俄國當天稱，已控制烏國東北部鐵路樞紐庫皮揚斯克。該市在2022年2月俄國全面侵烏首日即告失守，同年9月烏軍收復。俄國11月20日曾稱再次攻下，但烏軍其後聲稱收復該市局部。

俄國 北約 聖誕節

上一則

全球25最佳旅遊地 亞洲6處 台北2主因成新興美食目的地

下一則

川普稱協議9成有共識 願提供烏「類北約」安保 烏仍拒割地

延伸閱讀

俄副外長稱俄烏衝突解方即將達成 但兩方面絕不妥協

俄副外長稱俄烏衝突解方即將達成 但兩方面絕不妥協
WiFi連不上、信用卡成廢塑膠…首批免簽遊俄中客傻眼

WiFi連不上、信用卡成廢塑膠…首批免簽遊俄中客傻眼
泰繳獲柬武器 網友認出：中製反坦克導彈 1枚10萬美元

泰繳獲柬武器 網友認出：中製反坦克導彈 1枚10萬美元
烏克蘭傳可獲北約式安全保證 克宮：尚未看到提案細節

烏克蘭傳可獲北約式安全保證 克宮：尚未看到提案細節

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友