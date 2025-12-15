我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費者報告2026最佳汽車品牌 特斯拉首度上榜

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

民調：3/4烏克蘭人反對和平協議重大讓步

中央社基輔15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

烏克蘭最新民調顯示，3/4民眾反對基輔當局在任何和平協議中作出重大讓步，凸顯總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮施壓下推動終戰談判面臨的政治與民意挑戰。

路透報導，基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology，KIIS）最新民調顯示，75%烏克蘭人認為，若和平方案要求基輔當局割讓領土，或在未獲明確安全保證的情況下限制軍隊規模，這樣的親俄方案「令人完全無法接受」。

民調同時顯示，72%烏克蘭人願意接受凍結目前的前線，以及包含部分妥協的和平協議，但前提是不涉及重大主權讓步。這項民調於11月底至12月中進行，訪談了547名位於烏克蘭政府控制領土內的受訪者。

基輔社會學國際研究所執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）表示，儘管美國施壓力道加大，近幾個月民意的看法仍維持穩定。

根據民調，63%受訪者表示準備繼續戰鬥，僅9%認為戰爭可能在2026年初前結束。

基輔當局及其歐洲盟友希望任何協議都能納入華府提供的安全保證；澤倫斯基昨天表示，若能換取安全承諾，烏克蘭甚至願意放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的目標。

然而，民調顯示，僅21%的烏克蘭人信任華府，較去年12月的41%大幅下滑；對北約的信任度也從43%降至34%。

赫魯雪茨斯基指出，若安全保證不明確且不具法律約束力，烏克蘭民眾將不會信任，進而影響對和平方案的整體支持度。

烏克蘭 民調 澤倫斯基

上一則

法國羅浮宮工會展開罷工 15日上午閉館

下一則

俄異議女團「暴動小貓」遭莫斯科法院認定為極端組織

延伸閱讀

促成烏俄和平談判 美國要求烏克蘭放棄頓巴斯

促成烏俄和平談判 美國要求烏克蘭放棄頓巴斯
川普不留情面砲轟歐盟 歐盟為了這個國家不敢反擊

川普不留情面砲轟歐盟 歐盟為了這個國家不敢反擊
澤倫斯基：願放棄入北約 換美歐確保俄不再入侵保證

澤倫斯基：願放棄入北約 換美歐確保俄不再入侵保證
烏克蘭和平計畫柏林會談 美國特使：取得重大進展

烏克蘭和平計畫柏林會談 美國特使：取得重大進展

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準