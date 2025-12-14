與美歐會談 澤倫斯基籲有尊嚴和平 棄入北約換俄永不攻擊

我的頻道

中央社柏林14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基(中右)擁抱美國中東特使威科夫。現場還有川普女婿庫許納、德國總理梅爾茨、以及北約歐洲盟軍最高司令、美國空軍上將格林科維奇。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基(中右)擁抱美國中東特使威科夫。現場還有川普女婿庫許納、德國總理梅爾茨、以及北約歐洲盟軍最高司令、美國空軍上將格林科維奇。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲實現「有尊嚴」和平，並要求獲得俄羅斯不會再次攻擊的保證。他正與美國特使和歐洲盟友在柏林會面，尋求結束自二戰以來歐洲最致命衝突的途徑。

路透報導，在美國總統川普要求簽署以支持莫斯科要求為初衷的和平協議壓力之下，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指責俄羅斯拖延戰爭，對烏克蘭多座城市，以及能源和供水系統展開致命轟炸。

●柏林會談

德國總理府公布一段短片顯示，總理梅爾茨（Friedrich Merz）歡迎澤倫斯基、川普特使威科夫（Steve Witkoff）和女婿庫許納（Jared Kushner）。

澤倫斯基在臉書發文指出：「我們已經開始會談。」隨文附上烏克蘭代表團與梅爾茨、美方代表及北大西洋公約組織（NATO）歐洲聯軍部隊最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）合照。

●願放棄入北約、和平必須尊嚴

澤倫斯基稍早在社群平台X表示：「烏克蘭必須以有尊嚴的條件實現和平，我們準備好以盡可能有建設性的方式投入。未來幾天將充滿外交折衝，取得成果至關重大。」

美聯社報導，澤倫斯基抵達柏林之際表態，烏克蘭準備好放棄加入北約的目標，條件是西方能提供安全保證，但針對美方推動烏克蘭對俄羅斯割地，他則予以拒絕。

澤倫斯基於會談前在WhatsApp群組透過語音回答記者提問時表示，由於美國和部分歐洲國家已拒絕烏克蘭加入北約，基輔期望西方能夠提供類似於北約成員國所獲保障的一套安全保證。

他說：「這些安全保證是防止俄羅斯再度發動侵略的機會。我們已就此作出妥協。」

澤倫斯基指出，任何安全保證都必須具有法律效力，並獲得美國國會支持。他預計在烏克蘭和美國軍事官員於德國斯圖加特（Stuttgart）會談後，團隊將會對他更新相關進度。

●凍結前線拒絕出讓頓巴斯

法新社報導，澤倫斯基在前往德國途中表示，他希望美國能支持凍結現有前線的想法，而不是如莫斯科所要求的那樣要烏克蘭讓出整個頓巴斯地區（Donbas）。

澤倫斯基在線上記者會中說：「可能的最公正選項就是『維持現狀』…我知道俄羅斯對此並不抱持正面態度，我希望美國能在這個議題上支持我們。」

●關鍵時刻

梅爾茨明天將在柏林為澤倫斯基和歐洲領袖舉辦高峰會，這是歐洲各盟友公開力挺烏克蘭領導人的最新舉措。

英國、法國和德國正致力修改美國方案。上個月曝光的這項草案要求基輔割讓更多領土、放棄加入北約的抱負，並接受對其武裝部隊作出限制。

歐洲盟國形容現階段為可能決定烏克蘭未來的「關鍵時刻」，並且尋求利用凍結的俄羅斯中央銀行資產，為基輔的軍事和民生預算提供資金，以支持烏克蘭財政。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月稍早曾接見威科夫和庫許納，克里姆林宮形容那次會談「具建設性」，但未取得重大突破。

