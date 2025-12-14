金正恩首度親口揭露 派北韓部隊赴俄掃雷喪命

我的頻道

編譯中心／綜合13日電
金正恩12日在平壤歡迎援俄部隊返國。（歐新社）
金正恩12日在平壤歡迎援俄部隊返國。（歐新社）

北韓領導人金正恩在國營媒體13日表示，北韓今年稍早曾向俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）派遣部隊執行掃雷任務。這是金正恩罕見地承認其外派士兵被指派到俄羅斯從事高風險、致命任務。

中央社引述法新社報導，根據南韓及西方情報機構，北韓已派遣數以千計官兵支援俄羅斯對烏克蘭長達近4年的入侵行動。

分析人士指出，作為交換，俄羅斯向北韓提供資金援助、軍事技術、糧食與能源供應，使北韓得以規避針對其核武與飛彈計畫的嚴厲國際制裁。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天在歡迎一支工兵部隊返國的儀式上表示，官兵們在掃雷作業的空檔，「寫下了一封封家書寄回故鄉」。

金正恩在歡迎儀式講話中指出，該部隊自8月開始執行為期120天的任務，其間共有9名成員犧牲。

他為殉職人員追授國家榮譽，「為他們的英勇增添永恆的光彩」。

金正恩說：「你們所有人，無論軍官或士兵，幾乎每天都在難以想像的精神與身體重負下，展現了集體英雄主義。」

他表示，這支部隊「在不到3個月的時間內創造了奇蹟，將一大片危險區域轉變為安全可靠的地帶」。

北韓中央通信社發布的照片顯示，金正恩在平壤的儀式上微笑擁抱返國士兵，其中一些人顯然受傷，坐在輪椅上。

其他照片顯示，金正恩安慰陣亡官兵的家屬，並跪在一名陣亡士兵的肖像前致敬，在遺像旁放置了疑似勳章與鮮花。

金正恩並提到，「在整整120天的等待中，他片刻都未曾忘記這些心愛的兒子們所承受的痛苦」。

★根據南韓和西方情報機關估計，北韓已派數千名部隊，支援俄羅斯侵略烏克蘭戰爭。分析家指出，俄國給予北韓金融、軍事技術、糧食和能源援助交換北韓支援兵力，使受到外交孤立的北韓，得以不受國際制裁影響，持續發展核武。北韓直到今年4月才首度證實，已部署部隊支援俄羅斯，並且有士兵在戰鬥中陣亡。

北韓 金正恩 俄羅斯

