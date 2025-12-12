憂繼烏克蘭之後遭殃 北約示警：我們是俄軍下個目標

北約秘書長呂特11日在德國柏林的「慕尼黑安全會議」發表演說。(路透)

俄烏戰爭自2022年2月以來已持續超過三年半，英國天空新聞報導，北約 （NATO）秘書長呂特警告，北約成員國是「俄羅斯 的下個目標」。

呂特在德國柏林「慕尼黑安全會議」上表示，北約必須盡全力防止一場規模「堪比我們祖父母輩和曾祖父母輩所經歷」的戰爭。

呂特說，太多北約盟友沒有感受到俄國對歐洲構成的急迫威脅，也沒有意識到他們必須增加國防開支和生產以防這類戰爭發生，他表示：「我們是俄羅斯的下個目標，我怕太多國家悄然自滿，太多國家沒有意識到迫切性，太多國家認為時間充裕。但事實並非如此，現在就該採取行動。」

呂特說，俄羅斯可能五年內準備好對北約動武。他說，他確信美國和歐洲可在烏克蘭議題上達成共識，並稱如果沒有一個安全的歐洲，美國安全也無法得到保障。

另一方面，俄羅斯潛艦近日再度現蹤英國周邊水域，根據英國海軍發布的資訊，俄羅斯「基洛級」柴電動力攻擊型潛艦「克拉斯諾達爾號」，在一艘拖船伴隨下，本周在北海現蹤，隨後南下穿越多佛海峽，進入英吉利海峽。

英國出動一架海軍「梅林」反潛直升機和一艘油料補給船伴航監控，並在俄艦抵達法國西北方水域後，將監控任務移交北約盟友。英方的伴航監控任務持續三天。

值得一提的是，儘管天候惡劣，過程中，「克拉斯諾達爾號」保持在水面航行。專家分析，排除充電、補充空氣、系統失靈等因素，潛艦在水面航行有利加速前進（阻力較小），而拖船則可協助潛艦在較曲折狹窄的水道行進。

不過，英方此次再度運用輔助艦隊（RFA）的油料補給船伴航監控俄羅斯潛艦，也反映英國海軍水面艦艇調度吃緊的情形。