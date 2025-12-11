澤倫斯基：美提議烏軍後撤 設自由經濟區當俄烏緩衝

我的頻道

中央社基輔11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國仍在施壓烏克蘭於領土方面，對俄羅斯做出重大讓步，好讓俄烏戰爭結束。

澤倫斯基對法新社等媒體的記者說，華府希望烏軍撤出頓內茨克州（Donetsk）部分區域，並在該區域設立一個非軍事化的「自由經濟區」，作為兩軍之間的緩衝，但俄軍不用後撤。

根據美國最新計畫，烏克蘭南部方面，俄國也會留在他們目前所在區域，但在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）尚未宣稱併吞的烏克蘭北部地區，俄國將撤出部分部隊。

澤倫斯基的說法似乎顯示，華府自上個月向俄烏提出一份偏袒俄羅斯的28點計畫以來，對於如何結束俄烏衝突的核心立場幾乎沒變。

烏方已對該計畫進行修正，並於本週交給華府一份包含20點的提案，完整內容尚未公布。

澤倫斯基在簡報會中告訴記者：「我們有兩個關鍵分歧點：頓內次克州的領土以及與其相關的一切，還有札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。這是我們持續討論的兩個議題。」

談及美方計畫，澤倫斯基說：「他們想要烏克蘭部隊離開頓內次克州的土地，而所謂的折衷之道是俄羅斯部隊不進入這個區域…他們已經用『自由經濟區』來稱呼這裡。」

澤倫斯基向來強調，自己不具「憲法」或「道德」上的權利可放棄烏克蘭領土，並認為領土問題最終應由公民決定。他說：「我相信烏克蘭人民會回答這個問題。無論是透過選舉還是公投，都必須有烏克蘭人民的立場。」

澤倫斯基也反對烏克蘭在頓內茨克州單方面後撤的構想。他說：「為什麼戰爭另一方不用朝相反方向撤退同樣的距離？」他並補充道，仍有「許多問題」尚未解決。

烏克蘭的歐洲盟友今天召開視訊會議，討論最新方案。但美國總統川普（Donald Trump）在很大程度上試圖排除歐洲盟友在談判中的角色，偏好由其特使魏科夫（Steve Witkoff）及近日加入的女婿庫許納（Jared Kushner）帶頭直接與俄烏交涉。

澤倫斯基表示，雖然沒有明確的達成協議期限，但華府希望在耶誕節前敲定協議的輪廓。他也說，儘管各界積極從事外交行動，但他並未看到俄國有意停止入侵的跡象。

根據美方計畫，俄羅斯將放棄其在哈爾科夫州（Kharkiv）、蘇米州（Sumy）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）占領的土地。俄國並未正式聲稱擁有這3個地區的主權。

2022年，俄羅斯宣稱正式兼併頓內茨克州、赫松州（Kherson）、盧甘斯克州（Lugansk）與札波羅熱州等地，但事實上並未完全掌控這些地區。

根據法新社對華府「戰爭研究所」（Institute for the Study of War, ISW）的資料所做的分析，烏軍目前仍控制頓內次克州約1/5的土地。

不過，俄軍在人力和武器數量上占有優勢，並持續在戰場上推進，今天宣稱拿下頓內茨克州希維爾斯克鎮（Siversk）。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

