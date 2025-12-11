我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多自家品牌也有NG商品？粉絲最抱怨的是它

13共和黨眾議員跑票 支持推翻川普限縮聯邦工會行政命令

俄稱擊落287架烏克蘭無人機 莫斯科機場短暫關閉

中央社莫斯科11日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭波塔瓦(Poltava)地區7日遭俄羅斯飛彈和無人機夜間襲擊，消防員現場進行救援工作。（歐新社）
烏克蘭波塔瓦(Poltava)地區7日遭俄羅斯飛彈和無人機夜間襲擊，消防員現場進行救援工作。（歐新社）

俄羅斯國防部及相關官員今天表示，俄軍在一夜之間擊落287架烏克蘭無人機，創下衝突以來單夜擊落數量新高，莫斯科機場也因此一度暫時關閉。

法新社報導，國防部在Telegram發布聲明指出，遭俄軍防空部隊「攔截並擊落」的無人機中，有32架是飛向莫斯科。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，莫斯科4座機場全數一度暫停運作。聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）則表示接收改道航班。

在烏克蘭方面，波塔瓦州（Poltava）軍事行政長官表示，俄國於夜間攻擊當地能源設施，引發火災。

烏克蘭國營天然氣運營商執行長上周受訪時對法新社表示，該國或將迎來自2022年2月俄軍發動攻勢以來最艱困的冬季。

烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）執行長柯瑞茨基（Sergiy Koretsky）指出，今年的攻擊發生得更早且強度更高，加劇了影響。

根據法新社分析烏克蘭空軍統計，近幾個月來，俄國對烏克蘭發射的無人機及飛彈數量創下新高。

烏克蘭及其盟友持續力促終結歐洲自二戰以來死傷最慘重衝突的方案，基輔官員昨天告訴法新社，已向華府提交更新後的提案。

烏克蘭 無人機 國防部

上一則

中國同方威視遭歐盟調查 疑接受補貼造成不公平競爭

下一則

印度航空龍頭IndiGo航班大亂 加賠約110美元代金券

延伸閱讀

華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單

華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單
挺歐助台、限制川普調整盟軍 眾院通過近1兆元國防授權法

挺歐助台、限制川普調整盟軍 眾院通過近1兆元國防授權法
雅加達辦公樓大火至少22死 疑無人機電池爆炸延燒7層樓

雅加達辦公樓大火至少22死 疑無人機電池爆炸延燒7層樓
雅加達辦公大樓大火至少22死 疑無人機電池爆炸引發

雅加達辦公大樓大火至少22死 疑無人機電池爆炸引發

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周
獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路
紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處