我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

澤倫斯基願60至90天內大選 要求美歐確保投票安全

編譯盧思綸、高詣軒／綜合10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在烏克蘭基輔的兒童醫院，一幅壁畫描繪一個拿著滴管的孩子和一隻撐著傘的貓，用傘遮擋著孩子，使其免受俄羅斯導彈的襲擊。(歐新社)
在烏克蘭基輔的兒童醫院，一幅壁畫描繪一個拿著滴管的孩子和一隻撐著傘的貓，用傘遮擋著孩子，使其免受俄羅斯導彈的襲擊。(歐新社)

美國總統川普在美媒Politico 9日刊載的專訪中，要求基輔在戰時舉行總統大選。烏國總統澤倫斯基同日說，若美歐盟友能保障投票安全，烏方準備好其後60至90天內大選。

川普8日在白宮接受記者伯恩斯專訪，質疑基輔以戰爭為由拖延大選，「他們很久沒有選舉。你們知道，他們嘴上講民主，但走到某個程度後，已稱不上民主」。

川普自稱已提交一份新的俄烏和平方案，部分烏國官員能接受，但澤倫斯基不看，「很多人正在喪命。若他能看一下，就會覺得頗受用」。川普還稱，俄羅斯一向占上風，大得多也強得多，「總有一天，大小會定輸贏」，暗示最終俄國將勝出、澤倫斯基可能被迫讓步，呼籲他把握止損。

川普說，澤倫斯基要知變通，開始「接受一些事」。川普並悲觀評估戰場前景，聲稱烏軍正在落敗。對長子小川普日前聲稱「美國可能放棄烏國」，川普說「不完全對也不完全錯」。

澤倫斯基2019年就任，五年任期去年5月屆滿，去年春季本應大選，但他向來主張2022年2月開戰後，烏國已戒嚴，期間禁止大選。

對川普上述說法，澤倫斯基9日在會晤義大利總理梅洛尼、教宗良14世後的返程專機上，否認拖延大選，表示已準備好舉行選舉，但主要考量是安全，「在我軍遭受飛彈攻擊的情況下，要怎麼投票？」

澤倫斯基說，「我公開請求美國攜手歐洲國家協助我，為選舉提供安全保證」，這可能包括武器、防空設備與必要時對俄制裁。他並稱，已請求烏國國會立法，研擬戒嚴時舉行大選的可能提案。

紐約時報報導說，澤倫斯基這次改變方式應對改選呼籲，似乎是種談判手段，旨在獲得美國的安全保證，並回應川普暗示俄國終將勝利的說法。

克里姆林宮發言人佩斯科夫10日說，川普近期對烏言論，即莫斯科將勝利、基輔將割地等，和俄國看法相符，「在很多方面，就北約成員資格問題、領土問題、烏國正失去領土的問題，與我方見解同調」。

法國政府10日說，法、英國11日將共同主持「志願者聯盟」視訊會議，有助就對烏提供安全保證及美方的重要貢獻取得進展。

另據金融時報9日引述知情官員報導，川普已給澤倫斯基「幾天」來決定是否接受美方停戰方案。該方案要求烏國接受割地，換取美方不明確的安全保證。一名知情人士說，川普希望25日聖誕節前達成協議。澤倫斯基9日說，他與歐洲盟國商議後，計畫10日向美國遞交修訂版停戰方案。

小川普 澤倫斯基 俄國

上一則

德國年度10大詞彙 AI時代、兵役樂透…反映社會變革

延伸閱讀

川普「金卡」網站開張 預告白金卡境外所得免稅、申請費更高

川普「金卡」網站開張 預告白金卡境外所得免稅、申請費更高
全美物價攀至40年來新高 逾半民眾要川普負責

全美物價攀至40年來新高 逾半民眾要川普負責
川普批最新降息1碼幅度太少 加緊面試下任Fed主席人選

川普批最新降息1碼幅度太少 加緊面試下任Fed主席人選
Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：CNN一定要處理

Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：CNN一定要處理

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺