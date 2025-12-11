澤倫斯基願60至90天內大選 要求美歐確保投票安全

在烏克蘭基輔的兒童醫院，一幅壁畫描繪一個拿著滴管的孩子和一隻撐著傘的貓，用傘遮擋著孩子，使其免受俄羅斯導彈的襲擊。(歐新社)

美國總統川普在美媒Politico 9日刊載的專訪中，要求基輔在戰時舉行總統大選。烏國總統澤倫斯基 同日說，若美歐盟友能保障投票安全，烏方準備好其後60至90天內大選。

川普8日在白宮接受記者伯恩斯專訪，質疑基輔以戰爭為由拖延大選，「他們很久沒有選舉。你們知道，他們嘴上講民主，但走到某個程度後，已稱不上民主」。

川普自稱已提交一份新的俄烏和平方案，部分烏國官員能接受，但澤倫斯基不看，「很多人正在喪命。若他能看一下，就會覺得頗受用」。川普還稱，俄羅斯一向占上風，大得多也強得多，「總有一天，大小會定輸贏」，暗示最終俄國 將勝出、澤倫斯基可能被迫讓步，呼籲他把握止損。

川普說，澤倫斯基要知變通，開始「接受一些事」。川普並悲觀評估戰場前景，聲稱烏軍正在落敗。對長子小川普 日前聲稱「美國可能放棄烏國」，川普說「不完全對也不完全錯」。

澤倫斯基2019年就任，五年任期去年5月屆滿，去年春季本應大選，但他向來主張2022年2月開戰後，烏國已戒嚴，期間禁止大選。

對川普上述說法，澤倫斯基9日在會晤義大利總理梅洛尼、教宗良14世後的返程專機上，否認拖延大選，表示已準備好舉行選舉，但主要考量是安全，「在我軍遭受飛彈攻擊的情況下，要怎麼投票？」

澤倫斯基說，「我公開請求美國攜手歐洲國家協助我，為選舉提供安全保證」，這可能包括武器、防空設備與必要時對俄制裁。他並稱，已請求烏國國會立法，研擬戒嚴時舉行大選的可能提案。

紐約時報報導說，澤倫斯基這次改變方式應對改選呼籲，似乎是種談判手段，旨在獲得美國的安全保證，並回應川普暗示俄國終將勝利的說法。

克里姆林宮發言人佩斯科夫10日說，川普近期對烏言論，即莫斯科將勝利、基輔將割地等，和俄國看法相符，「在很多方面，就北約成員資格問題、領土問題、烏國正失去領土的問題，與我方見解同調」。

法國政府10日說，法、英國11日將共同主持「志願者聯盟」視訊會議，有助就對烏提供安全保證及美方的重要貢獻取得進展。

另據金融時報9日引述知情官員報導，川普已給澤倫斯基「幾天」來決定是否接受美方停戰方案。該方案要求烏國接受割地，換取美方不明確的安全保證。一名知情人士說，川普希望25日聖誕節前達成協議。澤倫斯基9日說，他與歐洲盟國商議後，計畫10日向美國遞交修訂版停戰方案。