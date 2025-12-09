我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

POLITICO專訪 川普：歐洲衰弱、基輔須把握止損

南加女子「一切都合法」卻突遭拘留 患癌丈夫心碎

澤倫斯基：10日向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

中央社羅馬9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他與歐洲盟國商議制定下一步行動後，計劃10日向美國遞交修訂版俄烏終戰提案。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）正施壓基輔接受華府提出的一項協議，其初版內容因被視為太偏俄羅斯而讓烏克蘭與歐洲跳腳。

澤倫斯基近日與歐洲盟友會談後於社群平台X發文說，「烏克蘭與歐洲討論的內容已更加完善，我們準備好向美國夥伴提出相關方案」。

被記者詢及烏克蘭是否已將這項計畫送交美國，澤倫斯基回答說：「我們今天（9日）正在為此努力，明天（10日）將繼續努力。我認為我們明天就會提交。」

澤倫斯基稍早表示，「準備在近期向美國遞交修訂版方案」。

川普日前指責澤倫斯基未閱讀美方提出的最新方案，並在美國政治新聞網站POLITICO今天刊出的訪談中指稱，俄羅斯在這場衝突中「占上風」。

他還指控基輔「利用戰爭」當理由不辦選舉。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭因實施戒嚴延後舉行選舉。

澤倫斯基8日表示，原本美方提出的28點方案，經過周末烏美談判後縮減為20點。

澤倫斯基強調，領土問題和國際安全保證是癥結所在，「我們會考慮割讓領土嗎？根據烏克蘭法律、憲法以及國際法，我們在法律和道義上都沒有權利這麼做」。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

上一則

浴缸水別放掉…青森7.5強震 前自衛隊成員教自保術

下一則

澳洲禁16歲以下用社媒創首例 各國相關規範一覽

延伸閱讀

POLITICO專訪 川普：歐洲衰弱、基輔須把握止損

POLITICO專訪 川普：歐洲衰弱、基輔須把握止損
歐洲力挺澤倫斯基 對美國俄烏終戰提案持保留態度

歐洲力挺澤倫斯基 對美國俄烏終戰提案持保留態度
澤倫斯基：中國無意助烏停火 因弱勢俄羅斯不符利益

澤倫斯基：中國無意助烏停火 因弱勢俄羅斯不符利益
教宗接見澤倫斯基 籲持續對話達成公正持久和平

教宗接見澤倫斯基 籲持續對話達成公正持久和平

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關
遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立

遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立
昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本

「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本