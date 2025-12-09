歐洲力挺澤倫斯基 對美國俄烏終戰提案持保留態度

我的頻道

中央社倫敦8日綜合外電報導
澤倫斯基（左一）8日在倫敦與英國首相施凱爾（左二）、法國總統馬克宏（右一）以及德國總理梅爾茨（右二）會晤。美聯社
澤倫斯基（左一）8日在倫敦與英國首相施凱爾（左二）、法國總統馬克宏（右一）以及德國總理梅爾茨（右二）會晤。美聯社

烏克蘭的歐洲盟友今天展現對烏國總統澤倫斯基的支持，質疑美國提出的俄烏終戰方案部分內容。

澤倫斯基在倫敦拜會英國、法國與德國領袖後，今天稍晚前往比利時布魯塞爾，與歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）領袖會談。之後，他將飛往羅馬，明天拜會義大利總理。

這些會談是在美國總統川普指責澤倫斯基尚未閱讀美方提出、旨在終結俄烏近4年戰爭的方案之後舉行。

烏克蘭與美國官員先前在邁阿密展開的數日會談6日結束，未見明顯突破，澤倫斯基承諾將持續談判。

在倫敦，澤倫斯基與英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會晤。

他在隨後的記者會上表示，烏克蘭領土是談判中的主要癥結之一。

「俄羅斯堅持我們放棄領土，但我們不願讓出任何部分。」

他補充說：「領土相關問題十分艱難，目前尚未達成任何妥協。」並指出基輔沒有法律或道德權利放棄自己的土地。

他還表示：「關鍵在於，一旦俄羅斯再次侵略，我們的夥伴準備做些什麼。目前我們尚未收到任何答案。」

數小時後，在布魯塞爾，澤倫斯基在社群平台X上寫道，他與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）以及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）進行了「良好且富有成效的會議」。

「我們在所有議題上的立場已達成一致。我們正以協調且建設性的方式行動。」

呂特也說這是場「良好」的討論，並重申支持「對烏克蘭而言公正且持久的和平」；范德賴恩則在X上表示，歐盟對基輔的支持「堅如磐石」。

馬克宏則在倫敦會議後於X上寫道：「我們正在為烏克蘭的安全保障與重建措施做準備。」

在倫敦會談前，梅爾茨表示，他對「美方文件的一些細節持懷疑態度，但我們必須談下去」。

澤倫斯基6日表示，他與正在和烏克蘭官員談判的美方特使威科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）進行了「非常實質且建設性」的電話交談。

但川普昨天對記者批評澤倫斯基說：「我必須說，我有些失望，因為澤倫斯基總統還沒有看過提案，至少截至幾小時前仍然如此。」

