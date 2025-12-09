澤倫斯基：中國無意助烏停火 因弱勢俄羅斯不符利益

我的頻道

中央社基輔8日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

俄烏和談持續推進之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在當前全球地緣政治角力下，中國並無意願協助推動停火，因為一個被削弱、在戰場上失利的俄羅斯不符合中方利益。他並透露，烏方團隊已依據美俄近期協商內容調整和談條款，預計明天向美方提交最新方案。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在線上記者會回應關於中國在談判過程中所扮演的角色時說，中國雖具影響俄羅斯及總統普亭（Vladimir Putin）的能力，但據現時全球在美國帶領下產出2大經濟勢力，意指西方國家與中國等其他國家抗衡，「一個虛弱、戰敗的俄羅斯對中國並沒有好處。」故中方並無意圖支持停戰，因此戰事恐將延續。

澤倫斯基指出，目前沒有證據顯示中國直接向俄羅斯提供武器，但根據烏方情報，中國確有向俄方輸出電腦數值控制（CNC）工具機。

針對和談方案中最具爭議的領土議題，包括俄方希望將整個頓巴斯（Donbas）地區交由俄方控制，甚至涉及目前仍有烏軍駐守的地區，澤倫斯基重申，在烏克蘭憲法框架下無法割讓領土，「我們誰都沒有這樣的權力，不論是依據憲法、國際法，甚至從道義上來看皆然」。他也坦言，美國正設法尋求折衷方案。

澤倫斯基透露，初版方案中對烏方最不利的內容已被移除，烏方團隊仍在調整現行20點提案，希望可在明天送交美國。他並指出，交換所有戰俘及遣返遭俄方擄走的烏克蘭兒童，是方案中的重要項目。

他也提到，由英、法、德等國組成的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）已就烏克蘭安全保障進入最後協商階段，但針對俄羅斯未來若再度發動攻擊的應對機制仍未定案。澤倫斯基再次呼籲美國加入安全保障架構。

澤倫斯基今天與英國、法國、德國等歐洲盟國領導人討論和談方案，會後歐洲領袖重申與烏克蘭立場一致，並同意持續加大對俄羅斯的經濟壓力。澤倫斯基接著前往布魯塞爾，將與北大西洋公約組織（NATO）及歐盟領袖會晤。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前訪問中國時曾表示，希望北京至少能協助阻止俄羅斯攻擊烏克蘭基礎設施。德國外長瓦德福（Johann Wadephul）目前也在訪中，他啟程時強調，沒有任何國家比中國更能影響俄羅斯，期盼北京施壓，使俄方走向和平。

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

