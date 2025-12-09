不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

日本財務大臣片山皋月。（歐新社資料照片）

七國集團（G7）財政部長8日開會時，歐盟 提議日本比照歐盟，利用俄羅斯 遭凍結主權資產資助烏克蘭 ，但遭東京潑了冷水，這使歐盟爭取全球支持這項倡議的努力受挫。

Politico報導，飽受戰火蹂躪的烏克蘭2026年將面臨717億歐元的預算缺口，若無額外資金挹注，從明年4月起恐不得不削減公共支出。G7財長在會後聯合聲明中表示：「我們將繼續合作，制定一系列融資方案以支持烏克蘭，包括可能動用目前被凍結在我們各自管轄範圍內的俄羅斯主權資產全部價值，直至俄羅斯支付賠償金為止。」但同時謹慎地補充：「我們的行動將始終符合各自的法律框架。」

一名歐盟外交官透露，美方在會議期間表示，美國在拜登政府於2024年談成的G7貸款最後幾筆款項支付完畢後，將縮減對烏克蘭的支持，日本則拒絕歐盟的提議。兩名知情歐盟外交官透露，日方表示無法利用存放在日本、價值約300億美元的俄羅斯遭凍結資產向烏克蘭發放貸款。

一名歐盟外交官透露，日本財務大臣片山皋月出於法律考量，已排除使用俄羅斯資產。多名官員則表示，日本的立場與美國反對將俄羅斯資產用於烏克蘭有關，他們認為東京不想冒犯美國這個重要盟友。

歐盟執委會希望成員國在12月18日的領袖峰會前，就如何使用最高2100億歐元的受制裁資金達成協議，而其中最大部分資金存放在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）。這讓比利時擔心，若俄羅斯索回資金，比國將承擔全部還款責任，因此持反對態度。

比利時總理德威弗（Bart De Wever）堅持，G7國家更多參與將降低俄羅斯單獨針對比利時報復的風險，然而華府和東京拒絕加入，使歐盟不得不單獨承擔烏克蘭未來的資金需求。