烏東領土讓渡問題未解 澤倫斯基：和平方案磋商仍分歧

快訊

中央社基輔8日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

彭博今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基接受電話專訪時指出，關於美國斡旋的俄烏和平計畫，談判代表們在讓渡烏國領土方面仍有分歧；一位匿名官員今天也透露，領土仍是最棘手難題。

根據彭博（Bloomberg News）的報導，美方提出的方案仍需就部分「敏感議題」做進一步討論，其中包含給予烏克蘭的安全保障，以及烏國東部領土的控制權。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早告訴彭博：「美國、俄羅斯和烏克蘭各有看法，我們在頓巴斯（Donbas）問題上沒有取得共識。」

他補充道，基輔方面正尋求與西方盟友另外簽署安全保障協議，尤其是美國。

路透報導，澤倫斯基預定今天在倫敦會晤英國、法國和德國領袖以爭取支持，同時華府加強施壓烏克蘭，要求基輔接受美國提出的俄烏和平協議。

美國官員表示他們已快要敲定協議，不過烏克蘭跟俄羅斯均未表現出願意簽署美國總統川普（Donald Trump）團隊所草擬的協議。

此外，一名知悉談判情況的官員今天告訴法新社，在終結俄烏戰爭的磋商過程中，領土仍是「最棘手」議題。

這位要求不具名的官員談到，領土問題依然是「最棘手議題，（俄羅斯總統）普亭不願簽署俄方無法獲得領土的協議，因此他們正尋求任何可能方式，確保烏國必須讓出部分領土」。

這名消息人士也提到，美國正敦促盡快達成解決方案。

此人補充說，「美國人正在施壓，好像在說『快！快！快！』」，但烏克蘭「不可能在未釐清細節的情況下就全盤同意所有事情」。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

