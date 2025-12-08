澤倫斯基將與英法德領袖會談 隨後見北約及歐盟領導人

烏克蘭總統澤倫斯基（中）8日抵達倫敦與英國首相施凱爾（左）和法國總統馬克宏（右）見面。美聯社

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天已抵達倫敦，他將與英、法、德等歐洲盟邦領導人會談，接著赴布魯塞爾會晤北大西洋公約組織（NATO）及歐盟領袖。

法新社報導，烏克蘭與美國官員在邁阿密連日召開的磋商本月6日已告一段落，但雙方未達成明顯突破，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則承諾會持續談判。

英國首相施凱爾 （Keir Starmer）今天在倫敦接待澤倫斯基，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也應邀共同討論談判進展。

施凱爾已強調，他不會對澤倫斯基施壓，要求他接受美國總統川普（Donald Trump）政府主導的協議，他告訴ITV新聞（ITV News）：「我不會施壓（烏克蘭）總統。」

施凱爾補充道：「最重要的是確保一旦停火－我衷心期盼如此－就應是公正且持久的停火，這將是我們今天下午聚焦討論的重點。」

馬克宏的顧問還提到，如何有效利用被凍結的俄羅斯資產造福烏克蘭，這項棘手難題也將是商討議題之一。

繼倫敦會談之後，澤倫斯基接著將赴布魯塞爾會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）。