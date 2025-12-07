美烏停戰後安全架構達共識「協議進展取決於俄承諾意願」

美烏邁阿密會談，俄羅斯狂轟烏克蘭基礎設施。烏克蘭基輔西南部法斯蒂夫鎮鐵路樞紐主站房6日遭俄軍炸毀。（路透）

美國中東特使魏科夫及總統川普女婿庫許納4至5日在邁阿密，和烏克蘭 國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫及烏克蘭武裝部隊總參謀長赫納托夫，就美方居間的俄烏停戰方案會談。美烏代表團5日聲明，對安排戰後烏克蘭安全的架構達成共識。

烏克蘭與美國官員歷時3天的會談6日結束。雙方代表團聲明，一致認為任何協議要取得真正進展，取決於俄羅斯 對長期和平展現認真承諾的意願，包括旨在降低緊張和停止殺戮的措施。美烏官員也談到為了維繫持久和平，烏克蘭所需的嚇阻能力，以及烏克蘭戰後重建、美烏聯合經濟計畫、長期重建計畫等議題。

5日會談地點是魏科夫地產公司在佛州海藍戴爾海灘開發的「貝殼灣俱樂部」。這是美烏過去兩周以來第6次會晤，雙方表示會談意在舉行建設性討論，以推動為烏克蘭長久公正的和平建立可信途徑。

烏梅洛夫強調，烏方首要任務是爭取保障其獨立及主權、確保烏國人民安全、為繁榮民主的未來提供穩固基礎的解決方案。烏克蘭總統辦公室顧問波多利雅科5日則在社媒發文說，外交進程絕大部分在幕後進行，美方想要務實進程，想讓戰爭迅速結束，期待雙方做妥協。

美方11月下旬提出28點停戰計畫，原本要讓烏克蘭割讓俄軍未能奪取的領土，烏方則將獲得若干安全承諾，但沒滿足基輔加入北約（NATO）的期望。11月23日，美烏歐在瑞士日內瓦會談，大幅修改該計畫，同月底美烏代表團在佛州會談。其後，魏、庫12月2日在莫斯科會晤俄國總統普亭，似乎又否決部分修改內容。

在6日會談前，俄羅斯徹夜對烏克蘭發射超過700架無人機及飛彈，鎖定能源設施、鐵路等重要基礎建設，導致數千戶家庭的暖氣及用水中斷。

儘管俄羅斯再度對烏克蘭發動一連串無人機與飛彈攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基 仍承諾持續談判，以追求「真正的和平」。澤倫斯基稍早於社群媒體指出：「這些攻擊的主要目標，再次對準能源設施。俄羅斯的目的是讓數百萬烏克蘭人受苦。」