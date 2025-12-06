我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲傳這1天大婚 還付重金要另1準新娘讓位

AAA圖輯／群星雲集 主持李俊昊張員瑛像新郎新娘

馬克宏將赴倫敦會澤倫斯基 商討烏克蘭局勢及談判

中央社巴黎6日綜合外電報導
法國總統馬克宏(右)與烏克蘭總統澤倫斯基1日在巴黎舉行聯合記者會。(路透)
法國總統馬克宏(右)與烏克蘭總統澤倫斯基1日在巴黎舉行聯合記者會。(路透)

法國總統馬克宏表示，他將於8日前往倫敦，與烏克蘭總統澤倫斯基以及英國和德國領袖會面，商討烏克蘭局勢和美國斡旋下持續進行的談判。

路透報導，馬克宏（Emmanuel Macron）於社群平台X發文指出：「烏克蘭可以信賴我們堅定不移的支持。作為志願者聯盟（Coalition of the Willing）的一員，這正是我們努力的核心意義。」

馬克宏表示，他將於8日前往倫敦，與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會晤，以評估目前局勢及在美國斡旋架構下的相關談判進展。

他說：「我們將持續與美國聯手為烏克蘭提供安全保障。沒有這些安全保障，就無法建立堅實而持久的和平。烏克蘭局勢攸關整個歐洲的安全。」

馬克宏也「以最強烈字眼」譴責昨夜針對烏克蘭，特別是其能源與鐵路基礎設施的攻擊。

他表示：「俄羅斯正採取升高情勢的作法，並未謀求和平……我們必須持續施壓俄羅斯，迫使其尋求和平。」

美國特使威科夫（Steve Witkoff）及美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）2日在克里姆林宮與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，討論相關和平計畫，但莫斯科方面指出，針對關鍵的領土問題，尚未找到任何妥協方案。

烏克蘭 馬克宏 俄羅斯

上一則

法媒：國際刑警組織紅色通緝令爭議多 律師斥黑箱

延伸閱讀

運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球

運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球
習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住

習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住
馬克宏訪華得手了 新一對熊貓2027落戶法國 期限10年

馬克宏訪華得手了 新一對熊貓2027落戶法國 期限10年
馬克宏尋求「中對法擴大投資」 被指獲積極回應

馬克宏尋求「中對法擴大投資」 被指獲積極回應

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利