我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

19歲非法居留女大生欲從波城搭機回德州 遣返宏國

香港宏福苑死亡人數增至159人 31人失聯

歐盟援烏1628億巨貸 歐洲央行拒擔保 憂達和平協議後無法償還

編譯中心╱綜合2日電
擔心達成和平協議後無法償還，歐洲央行拒絕擔保歐盟援助烏克蘭的巨貸；圖為烏克蘭頓內茨克州居民，2日無奈地站在被俄羅斯無人機襲擊損壞的公寓大樓附近。(路透)
擔心達成和平協議後無法償還，歐洲央行拒絕擔保歐盟援助烏克蘭的巨貸；圖為烏克蘭頓內茨克州居民，2日無奈地站在被俄羅斯無人機襲擊損壞的公寓大樓附近。(路透)

歐盟先前打算將俄羅斯央行被凍結的資產，以貸款形式提供1400億歐元(約1628億美元)資金援助烏克蘭，主要存放在比利時金融機構「歐洲清算銀行」(Euroclear)；然而英國金融時報2日報導，歐洲央行拒絕為這項貸款提供擔保。

金融時報披露，歐洲央行認為歐盟的提議超出央行權限，如果俄烏和平協議達成，俄羅斯能夠收回獲解凍的資產，歐盟將無法立即償還這筆巨款。由於美國近期推出明顯偏向俄羅斯的和平協議，分析認為，歐洲央行的這個決定，恐怕會讓歐盟未來對烏克蘭的援助更加獨力難支。

俄烏戰爭爆發後，歐盟與七大工業國組織（G7）聯合制裁俄羅斯，凍結俄國價值3000億歐元(約3489億美元)黃金外匯儲備，其中約1950億歐元(約2268億美元)由歐洲清算銀行託管。隨著俄烏衝突持續，許多歐美成員國受國內財政壓力影響，不願再額外撥款援烏，歐盟於是考慮動用凍結的俄羅斯資產，設立價值1400億歐元的歐盟援烏重建貸款，維持對烏援助。

歐盟成員國會為貸款提供國家擔保，確保分擔這筆貸款的還款風險，但歐盟擔憂各國無法在緊急情況下迅速籌集大量現金，報導指出，歐盟官員詢問歐洲央行，能否充當歐洲清算銀行的最後貸款人，避免引發流動性危機，但遭到歐洲央行拒絕。

歐洲央行內部分析認為，歐盟的重建貸款提議，相當於直接向烏克蘭政府提供資金。考慮到歐洲央行需承擔成員國的財政義務，這種在經濟學上被稱為「貨幣融資」的做法，在歐盟被明確禁止。有歐洲央行官員表示，貨幣融資會推高通貨膨脹、損害央行信譽，「這類提議不在考慮範圍內，因為可能違反禁止貨幣融資的歐盟法律」。

事實上，歐盟擬定18日開會磋商援烏重建貸款計畫，比利時先前就表態反對計畫，強調如果俄羅斯收回獲解凍的資產，歐洲清算銀行根本無力立即償還巨款，違約風險極高。比利時首相德韋弗曾直言，該計畫犯下根本性錯誤，呼籲歐盟成員國必須簽署具有法律約束力、無條件、不可撤銷、且按需求分配的連帶擔保協議，分擔償還貸款的風險。

分析指出，美國總統川普近期極力推動俄烏和平協議，比利時等國擔心協議達成後，美國可能取消多項對俄國的經濟制裁，歐盟的對俄制裁也會隨之失效，歐洲清算銀行屆時需立即償還巨額資金，將使歐盟多國面臨沉重負擔。

歐盟 央行 貸款

上一則

蘇丹擬出借港口換武器 協議為期25年 俄軍恐插旗紅海

下一則

韓戒嚴風波1年 李在明：比照納粹戰犯 活著就追究刑責

延伸閱讀

10月歐盟失業率6% 年增0.2個百分點

10月歐盟失業率6% 年增0.2個百分點
美特使會普亭談俄烏終戰 川普女婿庫許納同行

美特使會普亭談俄烏終戰 川普女婿庫許納同行
俄烏戰爭期間黑海不平靜 土耳其通報又有油輪遇襲

俄烏戰爭期間黑海不平靜 土耳其通報又有油輪遇襲
31年來首見…歐盟最大豬肉產國 西班牙驗出非洲豬瘟

31年來首見…歐盟最大豬肉產國 西班牙驗出非洲豬瘟

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕