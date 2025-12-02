美俄談判烏克蘭和平計畫未達協議 普亭嗆「若歐洲挑戰就開戰」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美俄2日在莫斯科就烏克蘭和平計畫進行磋商，俄羅斯總統普亭（右3）與美國特使威科夫（左2）、美國總統川普女婿庫許納（左3）會晤5小時。(路透)
美俄2日在莫斯科就烏克蘭和平計畫進行磋商，俄羅斯總統普亭（右3）與美國特使威科夫（左2）、美國總統川普女婿庫許納（左3）會晤5小時。(路透)

華爾街日報報導，美俄2日在莫斯科就烏克蘭和平計畫進行磋商，俄羅斯總統普亭與美國特使威科夫、美國總統川普女婿庫許納會晤5小時，會後俄方談判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）形容「討論富有成果」，但雙方並未達成協議。普亭則在會談前放話，稱歐洲修改美版停戰計畫「絕對不可接受」，揚言若歐洲挑起戰端，俄羅斯也已準備好開戰，這被視為普亭至今對歐洲最尖銳的批評。

俄羅斯塔斯社報導，普亭外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）會後也表示，磋商「有建設性且有意義」，並透露美方提出有關領土控制的問題，但目前仍未討論出折衷方案，並稱美方構想「有些可接受、有些不可接受」。

除此之外，鄂夏柯夫提到，普亭要求威科夫與庫許納向川普轉達多項訊息，另稱會談為機密，與美方同意不公開內容。

政治新聞網Axios報導，這是威科夫第六度與普亭磋商，也是8月阿拉斯加雙普會談後第一次；這是庫許納首度加入與俄談判。兩名知情人士透露，威科夫與庫許納預計3日與烏克蘭總統澤倫斯基在歐洲舉行短暫會談。

另一方面，美烏會談前，普亭在莫斯科一場投資論壇上表達對歐洲修改美版停戰計畫的不滿。

「我們不打算與歐洲作戰，我已經說過一百次了，」普亭說，「但如果歐洲想打俄羅斯，並率先挑起戰端，俄羅斯也已經準備好開戰」。

這番言論被視為至今對歐洲最尖銳的批評，凸顯普亭加劇美歐聯盟內部分歧。美國先前提出28點計畫，挨批形式與內容多偏袒莫斯科，美方與基輔磋商後再提出19點方案。

