我們比動物還不如…越南裔母遣返過程揭酷刑般待遇

諾姆：將對送出危險移民到美的國家實施旅遊禁令

美特使會普亭談俄烏終戰 川普女婿庫許納同行

中央社莫斯科2日綜合外電報導
俄國總統普亭（右三）、俄總統特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev，右一）、俄總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov，右四）2日在莫斯科克里姆林宮會見了美國總統川普的特使威科夫（左二）與川普的女婿庫許納（左三）。路透
俄國總統普亭（右三）、俄總統特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev，右一）、俄總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov，右四）2日在莫斯科克里姆林宮會見了美國總統川普的特使威科夫（左二）與川普的女婿庫許納（左三）。路透

美國總統川普的特使威科夫與川普的女婿庫許納預定今天下午5時（紐約時間上午9時）過後，在俄羅斯首都莫斯科與俄國總統普亭會面，商討結束烏克蘭戰爭的可能方式。

法新社報導，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄美會談將於下午5時過後開始。普亭（Vladimir Putin）將在克里姆林宮接見美國的烏克蘭事務首席協商代表威科夫（Steve Witkoff），庫許納（Jared Kushner）也將隨行。」

路透報導，威科夫以前搭過的一架龐巴迪（Bombardier）Global 7500商務機今天進入俄羅斯領空，俄羅斯新聞社「國際傳真社」（Interfax）隨後報導，飛機已經抵達莫斯科。這架飛機是從美國邁阿密（Miami）起飛。

川普（Donald Trump）曾表示，他希望終結歐洲自二戰以來最致命的衝突，但迄今為止，他的努力尚未帶來和平，包括8月在阿拉斯加與普亭的峰會，以及與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的數次會晤。

美方一份28點和平方案草案上週外流後，引發烏克蘭及歐洲官員擔憂，認為該方案屈從於俄國的主要要求，包括北大西洋公約組織（NATO）相關議題、讓俄國實質控制烏克蘭1/5的土地、對烏軍設限等。

歐洲各國隨後另提方案，而在瑞士日內瓦的會談中，美國與烏克蘭表示，雙方已建立一套「更新且更完善的（終戰）和平架構」。

近期美烏談判代表赴美國佛羅里達州會談，澤倫斯基今天表示，會談期間，雙方又把在日內瓦擬定的和平協議架構變得更加完善。

澤倫斯基在社群平台寫道，烏克蘭以極其嚴肅的態度推動外交，並希望更多外國夥伴參與。

他也提到，在美俄官員會面前，俄方發動了散播「假消息」的行動。他並指控俄國利用與美方的會談，試圖鬆動西方制裁，而非真正尋求與烏克蘭實現和平。

圖為美國總統川普的特使威科夫與川普的女婿庫許納2日搭乘一架龐巴迪（Bombard...
圖為美國總統川普的特使威科夫與川普的女婿庫許納2日搭乘一架龐巴迪（Bombardier）Global 7500商務機抵達莫斯科。歐新社

烏克蘭 俄羅斯 俄國

日本北海道函館市中心大火 10多輛消防車出動灌救

路州密州展開「清掃沼澤」移民掃蕩…今日你應知道5件事

紐時：赫塞斯行事不留餘地 漸成川普大包袱

紐時：赫塞斯行事不留餘地 漸成川普大包袱
川普警告空域關閉後 委國：美請求重啟赴委移民遣返航班

川普警告空域關閉後 委國：美請求重啟赴委移民遣返航班
宏國前總統葉南德茲在美獲釋 妻子感謝川普特赦

宏國前總統葉南德茲在美獲釋 妻子感謝川普特赦
好市多加入提告川普政府企業行列 爭取退還關稅

好市多加入提告川普政府企業行列 爭取退還關稅

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法