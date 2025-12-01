為普亭會見美特使造勢？俄軍高調宣布攻占烏東重鎮波克羅夫斯克

一輛安裝有格柵和電戰系統的烏軍戰車11月20日行駛在烏克蘭頓內次克州波克羅夫斯克附近。(路透)

俄羅斯 1日宣稱，經過數月激戰，已奪取烏克蘭 東部戰略樞紐城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）。如果屬實，將是莫斯科的一項重大戰果。

CNN與俄羅斯官媒RT報導，俄羅斯總統普亭 11月30日視察前線部隊，感謝士兵們在波克羅夫斯克「行動中取得的成果」後，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向普亭報告，俄軍已控制多個前線關鍵城市。除了波克羅夫斯克（俄方稱紅軍城）外，還包括哈爾科夫州的沃爾臣斯克（Vovchansk）。

目前尚不清楚克里姆林宮為何沒有更早宣布其聲稱的突破，但同一天發布、經CNN地理定位的影像顯示，俄軍士兵在波克羅夫斯克市中心拉開國旗，而該區域已被俄方控制一段時間。

Russian troops in LIBERATED Krasnoarmeysk



The Russian flag has been raised in the center of what Kiev called 'Pokrovsk'



The fortress-city is now FULLY under Russian control pic.twitter.com/j2Kr8ZMhmf — RT (@RT_com) 2025年12月1日

波克羅夫斯克因公路與鐵路交會，被視為烏克蘭的重要交通樞紐。莫斯科試圖奪取此地已超過20個月，期間頻繁以無人機與火炮攻擊主要道路與鐵路，使基輔不得不尋找替代補給路線，降低了該市的戰略價值。同時，俄軍也付出慘重代價，已有數千人死傷。

烏克蘭武裝部隊當天稍早表示，儘管波克羅夫斯克及周邊地區「局勢嚴峻」，烏軍「仍然抵擋敵軍的攻勢」。烏方尚未直接評論俄方的說法，但烏克蘭打擊假消息中心主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）警告，俄方在未來數周將「多次嘗試對前線施加壓力，並配合高調聲明」。

俄方宣布占領波克羅夫斯克之際，美烏高層剛於佛羅里達就如何結束俄烏戰爭展開談判。克里姆林宮表示，美國總統川普的特使威科夫將於2日會見普亭。科瓦連科指出，在新一輪和平談判啟動之際，俄方此舉主要是「面向西方受眾，意在提升其外交籌碼」。

RT同時轉述克宮發言人培斯科夫說法報導，格拉西莫夫向普亭表示，攻占扎波羅熱州胡里艾伯勒（Huliaipole）的行動已經開始，街頭戰鬥正在進行中，還已包圍波克羅夫斯克-米爾諾格勒（Krasnoarmeysk–Dimitrov）地區的烏軍；米爾諾格勒目前已被俄軍控制。