我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

濱崎步釋出上海1.4萬空位演唱會謝幕照 感謝文曝光 網感動：敬業精神

美烏磋商和平計畫 魯比歐：具建設性但仍有諸多工作

中央社／海藍戴爾海灘30日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。(歐新社)
美國國務卿魯比歐。(歐新社)

美國國務卿魯比歐指出，與烏克蘭官員今天在佛羅里達州的會議「非常具建設性」，但仍有許多工作要做。美、烏官員展開近4小時會談，盼找出俄羅斯和烏克蘭終戰出路。

路透社報導，魯比歐（Marco Rubio）告訴記者：「很多部分需要再確認，顯然這裡還有另一個當事方，解決方案必須納入那個部分。本週稍晚（美國特使）魏科夫（Steve Witkoff）先生前往莫斯科時，相關進程將會繼續。我們也一直在不同程度上與俄羅斯方面保持聯繫，對他們的看法相當了解。」

美聯社報導，魯比歐說：「這不僅是在結束戰鬥的條件上，同時也包括讓烏克蘭實現長遠繁榮的條件…我認為我們今天取得進展，但還有更多工作要做。」

在佛州舉行的這場高階磋商於總統川普特使魏科夫前往莫斯科會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）之前幾天展開。

魯比歐、魏科夫以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）代表美方投入磋商。烏克蘭一方面持續抵抗2022年入侵的俄軍，同時面臨國內貪腐醜聞壓力，使得這場會談時機敏感。

外交官關注一份由美國草擬、經華府與莫斯科協商的計畫將如何調整。這份提案因偏向俄方要求而遭受批評。

會談在由魏科夫的地產事業在海藍戴爾海灘（Hallandale Beach）開發的貝殼灣俱樂部（Shell Bay Club）展開。魯比歐於會談開始時表示：「這不只是為和平協議而談，更要開創一條讓烏克蘭保持主權、獨立和繁榮之路。」

烏克蘭代表團由國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率團。他在回應魯比歐時，表達基輔對華府所作努力的感謝。這話顯然是說給時常批評烏克蘭不夠感激美方協助的川普聽的。

烏梅洛夫說：「美國聆聽我們的聲音、美國支持我們、美國與我們並肩努力。」

烏梅洛夫和魯比歐會談後一同對媒體發表簡短聲明時，雖然強調烏克蘭對美國的感謝，但並未透露談判過程中是否取得任何進展。他說：「我們的目標是讓烏克蘭繁榮且強大。我們討論了一切攸關烏克蘭、烏克蘭人民的重要議題，美國給予極大支持。」

烏梅洛夫一直都參與持續進行的協商。然而在此之前，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）才是烏克蘭首席談判代表。在葉爾馬克住家遭到反貪調查人員搜查後，澤倫斯基於11月28日宣布他已辭職。

澤倫斯基政府近來因能源部門一宗透過承包商支付回扣侵吞1億美元的醜聞而面臨新一波國內壓力。

僅在一週前，魯比歐還在瑞士日內瓦與葉爾馬克會面，雙方均表示在協調新版和平計畫方面取得正面進展。

烏克蘭代表團成員還包括武裝部隊總司令赫納托夫（Andriy Hnatov）和總統顧問貝夫茲（Oleksandr Bevz）。

烏克蘭 魯比歐 澤倫斯基

上一則

教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方

下一則

美國參議員：華府提出讓馬杜洛有機會離開委內瑞拉

延伸閱讀

烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商

烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商
魯比歐罕見缺席北約外長會 加深歐洲對美安全承諾疑慮

魯比歐罕見缺席北約外長會 加深歐洲對美安全承諾疑慮
俄烏和平計畫最快今敲定 敏感時機下澤倫斯基幕僚長涉貪請辭

俄烏和平計畫最快今敲定 敏感時機下澤倫斯基幕僚長涉貪請辭
烏克蘭局勢關鍵時刻 魯比歐傳將「罕見」缺席北約外長會

烏克蘭局勢關鍵時刻 魯比歐傳將「罕見」缺席北約外長會

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事