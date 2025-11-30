俄明年軍費逾1600億 約開戰年3倍 瑞典模擬戰爭演習劍指莫斯科

美國正磋商俄烏和平計畫，俄羅斯總統普亭28日批准明年軍費為軍費達12.9兆盧布（約1658億美元）；圖為今年5月民眾在路邊觀看俄羅斯為二戰勝利日閱兵彩排。（路透）

俄羅斯 總統普亭28日批准明年政府預算案。俄媒報導，克里姆林宮表示，用於軍購與軍隊運作等的軍費達12.9兆盧布（約1658億美元）。而俄國 侵烏的2022年，俄政府軍費為4.7兆盧布（約603億美元），反映俄烏鏖戰4年，支出節節攀升且居高不下。

由於俄政府今年軍費約13.5兆盧布（約1733億美元），因此今明兩年幾乎相差無幾。

俄國政府明年的軍費，若加上用於因應國內治安等維持國安的經費，則國防相關經費合計達16.8兆盧布（約2157億美元），相當於俄國國內生產毛額（GDP）的7%左右。

俄國政府明年整體歲出約44兆盧布（約5676億美元），上述近13兆盧布軍費，約占整體歲出3成，而整體歲入估達40.3兆盧布。顯示有收支差短情況。

另一方面，瑞典 近日舉行模擬戰爭演習，模擬在瑞典和周邊地區發生嚴重安全事態下，確保維持瑞典安全所需的措施。法新社報導，瑞典總理克里斯特森表示，根據「涉及戰爭和戰爭風險的安全情境」舉行這場演習。值得注意的是，瑞典國王、王儲罕見參與，並且將演習新聞稿翻譯成俄文版，明顯是在向俄國傳遞訊號。

俄羅斯入侵烏克蘭後，喚醒北歐國家的防禦警覺心，促使瑞典放棄軍事中立政策，並加入北約組織。瑞典國防軍稍早表示，有鑑於俄羅斯在未來幾年的軍事威脅會繼續升高，國防軍有意購入射程至少達2000公里，可以打擊俄羅斯境內目標的長程武器，並建議將部分經費用於防空系統、備戰相關的準備工作上。

此外，土耳其28日通報，有2艘俄羅斯用以規避西方制裁來出口石油的所謂「影子船隊」油輪在土國附近爆炸。烏克蘭安全局官員29日告訴路透，烏方已在黑海擊中2艘俄國影子船隊油輪，重創其石油出口。

一位要求不具名的烏克蘭安全局（SBU）官員29日表示，這場攻擊行動由烏克蘭安全局與烏國海軍共同執行，是以海上無人機進行打擊。這名官員並表示：「影片顯示，這兩艘油輪遇襲後皆受到嚴重損壞，實際上已無法繼續運作。這將對俄羅斯的石油運輸造成重大打擊。」