烏克蘭稱在黑海擊中2艘俄影子船隊油輪 重創其石油出口

中央社基輔29日綜合外電報導
博斯普魯斯海峽附近有俄羅斯油輪爆炸起火。(路透)
博斯普魯斯海峽附近有俄羅斯油輪爆炸起火。(路透)

土耳其昨天通報，有2艘俄羅斯用以規避西方制裁來出口石油的所謂「影子船隊」油輪在土國附近爆炸。烏克蘭安全局官員今天告訴路透，烏方已在黑海擊中2艘俄國影子船隊油輪。

根據土耳其當局說法，昨天在博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）附近有2艘俄羅斯油輪爆炸起火後，他們對船上人員展開救援行動。

1位要求不具名的烏克蘭安全局（SBU）官員今天表示，這場攻擊行動由烏克蘭安全局與烏國海軍共同執行，是以海上無人機進行打擊。

這名官員還說，他們擊中的油輪分別為卡伊洛斯號（Kairos）與維拉特號（Virat），兩者當時皆是空船狀態，正在前往俄羅斯主要油庫諾沃羅西斯克港（Novorossiysk）途中。

這名官員並表示：「影片顯示，這兩艘油輪遇襲後皆受到嚴重損壞，實際上已無法繼續運作。這將對俄羅斯的石油運輸造成重大打擊。」

烏方未說明攻擊發生時間。

烏克蘭一再呼籲國際社會對俄羅斯的影子船隊採取更強硬措施，因為這些油輪協助莫斯科在受到西方制裁下，仍能出口大量石油為其在烏克蘭的戰爭提供資金。

