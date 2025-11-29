我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

中央社／基輔28日電
烏克蘭總統澤倫斯基（右）左右手葉爾馬克在國內的肅貪調查下請辭，恐衝擊當前烏克蘭在壓力下進行的止戰談判。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基（右）左右手葉爾馬克在國內的肅貪調查下請辭，恐衝擊當前烏克蘭在壓力下進行的止戰談判。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基左右手、烏方首要和平談判代表葉爾馬克在國內的肅貪調查下請辭，是俄烏戰爭以來基輔最大人事震盪，恐衝擊當前烏克蘭在壓力下進行的止戰談判。

●葉爾馬克力阻川普方案衝擊 疑涉回扣醜聞落馬

華爾街日報指出，在烏克蘭的國營核能公司爆出1億美元回扣醜聞後，幾周以來不斷有要求葉爾馬克（Andriy Yermak）下台的呼聲。烏克蘭肅貪調查人員28日上午搜索葉爾馬克的住處。

上周川普政府一份28點俄烏和平方案曝光，因內容被認為太偏袒俄國而引發烏克蘭與歐洲譁然，葉爾馬克便主導以巧妙方式反制川普方案。

葉爾馬克在澤倫斯基從政前就是他的密友與心腹，兩人於2010年代初期、仍在演藝圈時相識。當時澤倫斯基是喜劇及電視演員，也是一間電視台的首席製作人；葉爾馬克則是娛樂圈律師，任職的事務所是烏克蘭第一間登記的法律事務所。

澤倫斯基2019年贏得總統選舉後任命葉爾馬克為高級顧問，2020年2月再拔擢為總統幕僚長。但在俄國侵烏前的2021年，烏克蘭英文媒體基輔郵報（Kyiv Post）就形容葉爾馬克「在媒體圈有著某種陰險名聲，被視為一名貪戀權力且不擇手段的政治人物」。

2022年2月底俄國入侵烏克蘭之初，葉爾馬克排擠其他對手讓自己成為烏克蘭與美國之間的主要聯絡人。一名前美方官員透露，因葉爾馬克的手深入烏克蘭政府的方方面面，當時拜登政府內部稱他為「操盤手」。

●澤倫斯基最親戰友 把持「天聽」引爭議

歐洲的官員們表示，葉爾馬克之前成功促使澤倫斯基撤換受西方歡迎的烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）時，西方就擔憂葉爾馬克不斷縮小能接觸澤倫斯基的圈子，使澤倫斯基無法接觸到壞消息或不同觀點。

西方官員指出，某些議題上葉爾馬克的談判確富成效。前拜登政府官員透露，當拜登團隊不願撥較某些武器（如M1戰車）時，葉爾馬克策動媒體攻勢讓白宮改變立場；但歐美政府的幕僚有時卻很受不了葉爾馬克一些欲迫使俄國接受、有利烏克蘭的和平內容。

紐約時報認為，領銜烏克蘭代表團與川普政府談判俄烏和平的葉爾馬克離任，勢必影響美、烏與歐洲新一輪外交努力。

烏克蘭肅貪調查人員表示，涉貪集團要求在國營核能巨頭的合約內收取高達15%回扣，相關合約涉保護電廠免受俄國攻擊的防護設施。肅貪人員在15個月調查期間蒐集到1000小時的電話監聽內容，54歲的葉爾馬克雖還不是被告，但已是因調查而去職的烏國最高層級官員。

身為和平談判代表的同時卻又是潛在貪汙犯嫌，引發烏克蘭國會與肅貪團體要求撤換葉爾馬克的呼聲。烏克蘭政壇的反對派表示，葉爾馬克強勢和事事干預的作風已讓許多人不滿，要求國會進行不信任投票；澤倫斯基所屬人民公僕黨（Servant of the People）內也有部分議員表示願意在表決時支持反對派。

烏克蘭非政府組織「反貪行動中心」（Anticorruption Action Center）執行董事卡倫紐克（Daria Kalenyuk）表示，她擔心若葉爾馬克繼續參與談判，恐不會從「為烏克蘭人民爭取最佳策略」的角度出發，而是「如何利用談判保護自身」。

烏克蘭反對派指控澤倫斯基與高層幕僚藉談判轉移國內醜聞焦點，更因將涉案人士納入代表團而損害談判。他們同時指出，談判中涉及「戰時罪行赦免」條款恐成為這些人的保護傘。

●和平進程關鍵時刻 烏克蘭政壇地震引發聯想

葉爾馬克去職正逢俄烏和平進程敏感時刻。美國希望快速達成協議，但俄烏雙方立場仍相距甚遠。俄方要求烏方必須交出烏東頓巴斯（Donbas）全境，然而葉爾馬堅持，澤倫斯基不會簽署任何涉及放棄領土的文件。

烏國主流媒體「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）披露，美方談判代表、陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）上周會晤澤倫斯基時提及貪腐案，然澤倫斯基警告，若他的談判人員因貪腐案而被排除在外，談判可能會破局。

烏克蘭另一重要談判代表、國安與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）也在貪腐調查遭到訊問，但他還在烏克蘭的談判團隊內。調查人員公布的證據顯示，烏梅洛夫曾替一名軍用防彈衣承包商遊說，然而防彈衣沒通過品質檢測。

華盛頓郵報指出，葉爾馬克此刻去職恐讓澤倫斯基更加形單影隻。當前澤倫斯基正面對更多有關川普和平方案的關鍵會談，須做出涉及軍隊與領土的艱難決策，這也將是俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基首次在沒有這位心腹幕僚下迎接關鍵時刻。

Axios新聞網引述兩名烏克蘭官員表示，葉爾馬克原訂29日前往美國邁阿密，與川普特使威科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）就和平方案會談，盼在魏科夫與庫許納赴莫斯科會晤俄國總統普亭前敲定美烏共識。但現在赴美的烏方代表團成員已無葉爾馬克。

