快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

原定來美參加烏戰磋商 澤倫斯基頭號心腹葉爾馬克「涉貪」去職

編譯中心／綜合28日電
葉爾馬克(右)自2020年獲澤倫斯基(左)任命為幕僚長，被視為烏國政壇最具影響力的人物之一。(路透)
葉爾馬克(右)自2020年獲澤倫斯基(左)任命為幕僚長，被視為烏國政壇最具影響力的人物之一。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基28日宣布，總統府幕僚長葉爾馬克已提出辭呈，為俄烏戰爭爆發以來最大的國內人事變動之一。外界普遍研判，此事恐與近期爆出的重大貪腐案相關。葉爾馬克日前才代表烏方到瑞士日內瓦跟美方代表團商討烏戰和平框架。澤倫斯基如今不但受壓或被迫革除葉爾馬克，其政府也更見岌岌可危，牽連烏戰和平談判的走向。

中央社報導，澤倫斯基表示，葉爾馬克已遞交辭職信，並感謝他在和平談判過程中展現「一貫的愛國立場」。

澤倫斯基指，「沒有任何理由出現分散烏國防衛工作的雜音，我不希望有任何關於烏克蘭的問題。」他將於明天與相關人士磋商接任人選。

對於葉爾馬克去職是否涉及能源部爆發的貪腐案，澤倫斯基並未正面回應。葉爾馬克尚未對外說明。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）27日上午搜索葉爾馬克住所，稱行動屬調查程序的一部分。葉爾馬克稍早在社群平台表示，將全力配合調查。

54歲的葉爾馬克自2020年獲澤倫斯基任命為幕僚長，被視為烏國政壇最具影響力的人物之一。CNN報導，葉爾馬克名義上總統辦公室主任，但通常被視為烏克蘭第二號人物；烏克蘭代表團在日內瓦與華盛頓的會談，他也是首席談判代表。

烏克蘭政治學者雷特洛維奇（Ihor Reiterovych）曾稱他為「未宣誓的副總統」，國內長期有聲音批評他權力過大。

烏克蘭近日爆出涉及1億美元的能源部貪腐案，已造成兩名部長下台及澤倫斯基一名親信遭制裁，事件在國內引發強烈關注。烏克蘭真理報報導，一份調查錄音帶中提及代號「Ali Baba」的人向執法單位下達指示，以阻撓檢察官與調查人員，該報引述消息指出，這名「Ali Baba」疑似就是葉爾馬克。

先前亦有報導指出，貪腐案爆出後，部分內閣成員與「人民公僕黨」議員多次要求撤換葉爾馬克，但相關聲音其後被壓下。

另外，烏克蘭談判代表團將於本周末前往美國，就華府提出的終結俄烏戰爭方案展開磋商。這名官員說，會談地點可能在佛羅里達州舉行。知情官員指出，之前擔任烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長的葉爾馬克原定參加會談，但他已被免職。

烏克蘭 澤倫斯基 能源部

