貪腐風暴衝擊政壇 澤倫斯基核心幕僚葉爾馬克去職

中央社基輔28日專電
烏克蘭總統澤倫斯基28日宣布，總統府幕僚長葉爾馬克（圖）已提出辭呈，為俄烏戰爭爆發以來最大的國內人事變動之一。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，總統府幕僚長葉爾馬克已提出辭呈，為俄烏戰爭爆發以來最大的國內人事變動之一。外界普遍研判，此事恐與近期爆出的重大貪腐案相關。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行談話中表示，葉爾馬克（Andriy Yermak）已遞交辭職信，並感謝他在和平談判過程中展現「一貫的愛國立場」。

澤倫斯基指，「沒有任何理由出現分散烏國防衛工作的雜音，我不希望有任何關於烏克蘭的問題。」他將於明天與相關人士磋商接任人選。

對於葉爾馬克去職是否涉及能源部爆發的貪腐案，澤倫斯基並未正面回應。葉爾馬克尚未對外說明。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）今天上午搜索葉爾馬克住所，稱行動屬調查程序的一部分。葉爾馬克稍早在社群平台表示，將全力配合調查。

54歲的葉爾馬克自2020年獲澤倫斯基任命為幕僚長，被視為烏國政壇最具影響力的人物之一。烏克蘭政治學者雷特洛維奇（Ihor Reiterovych）曾稱他為「未宣誓的副總統」，國內長期有聲音批評他權力過大。

烏克蘭近日爆出涉及1億美元的能源部貪腐案，已造成兩名部長下台及澤倫斯基一名親信遭制裁，事件在國內引發強烈關注。「烏克蘭真理報」報導，一份調查錄音帶中提及代號「Ali Baba」的人向執法單位下達指示，以阻撓檢察官與調查人員，該報引述消息指出，這名「Ali Baba」疑似就是葉爾馬克。

先前亦有報導指出，貪腐案爆出後，部分內閣成員與「人民公僕黨」議員多次要求撤換葉爾馬克，但相關聲音其後被壓下。

烏克蘭目前面臨內外雙重壓力，一方面在俄烏和談議題上遭多方施壓，另一方面國內輿論被貪腐案籠罩。澤倫斯基今天並提到，已與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）討論俄羅斯提出的要求。他表示，烏方將派出代表團與美方就和平方案進行會談。

