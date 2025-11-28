普亭放話28點協議可做談判基礎 烏先撤軍 俄才會停火

普亭說，基輔軍隊必須從烏克蘭領土撤退，俄羅斯才會停火。(歐新社)

俄羅斯 總統普亭 27日在吉爾吉斯首都比許凱克(Bishkek)出席前蘇聯共和國元首峰會後對媒體表示，美國與烏克蘭 草擬的和平協議大綱，可以做為未來結束俄烏戰爭的協議基礎，如果無法做為基礎，俄羅斯則將繼續奮戰。

俄烏衝突是二戰以來歐洲死傷最慘重的戰爭，川普總統一直以來都說希望讓戰爭畫下句點。不過，川普到目前為止為結束戰爭所做的努力，包括今年8月在阿拉斯加州與普亭舉行高峰會議，尚未帶來和平。

上周媒體報導傳出美國擬妥28點和平計畫，烏克蘭與歐洲官員覺得受到壓力，被迫必須接受莫斯科對於北約(NATO)的關鍵要求。莫斯科目前控制大約烏克蘭五分之一領土並牽制烏軍行動。歐洲國家後來提出俄烏和平協議的因應方案，並在日內瓦召開會議。

普亭27日表示，在日內瓦會議中，美國與烏克蘭已經決定把28點協議分為4個獨立部分，決議副本已經送交莫斯科。他說：「大致而言，我們同意這可以當做為來協議的基礎。」他表示：「我們看到美國方面有顧慮到我們的立場。」

普亭說，某些事項仍有待進一步討論，如果歐洲希望俄羅斯承諾不會攻打歐洲，俄方願意給予正式承諾，可是聲稱俄羅斯會打歐洲「根本是一派胡言」。

普亭說，基輔軍隊必須從烏克蘭領土撤退，俄羅斯才會停火。他說，如果烏軍不願撤退，「我們將透過武力達成目標，就是這樣」。他也說，由於基輔當局屬於不合法政權，因此在法律上無法跟基輔簽署協議。

他表示，重要的是，必須確保任何協議都得到國際社會承認，國際社會必須承認俄羅斯在烏克蘭的既得利益。

普亭說，俄羅斯2014年從烏克蘭取得的克里米亞半島以及位於烏克蘭東部的頓巴斯(Donbas)地區，都是應該與美國進一步討論的議題。

普亭表示，白宮特使威科夫(Steve Witkoff)預計下周訪問莫斯科，美國制裁俄羅斯石油公司出乎意料。普亭說，威科夫草擬的和平協議並未過於偏袒俄方。