我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

普亭放話28點協議可做談判基礎 烏先撤軍 俄才會停火

記者顏伶如／綜合報導
普亭說，基輔軍隊必須從烏克蘭領土撤退，俄羅斯才會停火。(歐新社)
普亭說，基輔軍隊必須從烏克蘭領土撤退，俄羅斯才會停火。(歐新社)

俄羅斯總統普亭27日在吉爾吉斯首都比許凱克(Bishkek)出席前蘇聯共和國元首峰會後對媒體表示，美國與烏克蘭草擬的和平協議大綱，可以做為未來結束俄烏戰爭的協議基礎，如果無法做為基礎，俄羅斯則將繼續奮戰。

俄烏衝突是二戰以來歐洲死傷最慘重的戰爭，川普總統一直以來都說希望讓戰爭畫下句點。不過，川普到目前為止為結束戰爭所做的努力，包括今年8月在阿拉斯加州與普亭舉行高峰會議，尚未帶來和平。

上周媒體報導傳出美國擬妥28點和平計畫，烏克蘭與歐洲官員覺得受到壓力，被迫必須接受莫斯科對於北約(NATO)的關鍵要求。莫斯科目前控制大約烏克蘭五分之一領土並牽制烏軍行動。歐洲國家後來提出俄烏和平協議的因應方案，並在日內瓦召開會議。

普亭27日表示，在日內瓦會議中，美國與烏克蘭已經決定把28點協議分為4個獨立部分，決議副本已經送交莫斯科。他說：「大致而言，我們同意這可以當做為來協議的基礎。」他表示：「我們看到美國方面有顧慮到我們的立場。」

普亭說，某些事項仍有待進一步討論，如果歐洲希望俄羅斯承諾不會攻打歐洲，俄方願意給予正式承諾，可是聲稱俄羅斯會打歐洲「根本是一派胡言」。

普亭說，基輔軍隊必須從烏克蘭領土撤退，俄羅斯才會停火。他說，如果烏軍不願撤退，「我們將透過武力達成目標，就是這樣」。他也說，由於基輔當局屬於不合法政權，因此在法律上無法跟基輔簽署協議。

他表示，重要的是，必須確保任何協議都得到國際社會承認，國際社會必須承認俄羅斯在烏克蘭的既得利益。

普亭說，俄羅斯2014年從烏克蘭取得的克里米亞半島以及位於烏克蘭東部的頓巴斯(Donbas)地區，都是應該與美國進一步討論的議題。

普亭表示，白宮特使威科夫(Steve Witkoff)預計下周訪問莫斯科，美國制裁俄羅斯石油公司出乎意料。普亭說，威科夫草擬的和平協議並未過於偏袒俄方。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

上一則

防川普想動格陵蘭…丹麥設「守夜人」24小時緊盯言行

下一則

法應對俄威脅 明年增3000年輕自願兵 2035年多5萬人服役

延伸閱讀

俄烏和平方案最新進度 普亭肯定協定基礎但「沒有定案」

俄烏和平方案最新進度 普亭肯定協定基礎但「沒有定案」
莫迪將會普亭 印度預料提增購俄製S-400飛彈

莫迪將會普亭 印度預料提增購俄製S-400飛彈
普亭：俄烏停戰協議尚未敲定最終版本 對談判持開放態度

普亭：俄烏停戰協議尚未敲定最終版本 對談判持開放態度
19點和平協議恐遭拒 川普派特使赴莫斯科斡旋

19點和平協議恐遭拒 川普派特使赴莫斯科斡旋

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險