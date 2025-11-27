普亭：俄烏停戰協議尚未敲定最終版本 對談判持開放態度

俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯總統普亭 27日在中亞內陸國吉爾吉斯舉行的集體安全公約組織（CSTO）記者會中表明，美國總統川普 對結束俄烏戰爭的提案，可作為未來相關協議的基礎，但還沒有協議的最終版本。普亭也示意，自己對談判持開放態度。

普亭說，「我們大體上同意，這（川普的提案）能形成未來協議的基礎；但我現在去談論任何最終版本，將很不禮貌」。

克里姆林宮26日證實，美國中東特使威科夫可望下周訪問莫斯科，並和普亭會面。

普亭還說，據他所知，川普原本的28點俄烏停戰計畫，在23日的瑞士日內瓦會談期間，被烏美重新整理為4個部分，而那可作為談判的基礎。

美烏已表示，28點計畫被改寫為19點。

普亭提到，「大體上我們認為，美方有考慮我們的立場，即（8月美國）阿拉斯加安克拉治（雙普會）前、後討論的立場。我們絕對需要在某個地方坐下來認真討論一些明確、具體的事情，我們需要將每件事都用外交語言加以表達」。

普亭指稱，俄軍已完全包圍烏東頓內次克地區的波克羅夫斯克（Pokrovsk，舊稱紅軍城）及米爾諾格拉德（Myrnograd）；俄國的軍事行動「幾乎無法擋」，已成定局。普亭還為威科夫辯護，稱讚他既聰明又有禮貌，正試圖重啟美俄關係。

普亭向烏軍喊話，若他們離開把守的烏克蘭 領土，那「我們將停止戰鬥行動；要是他們不離開，那我們將藉由軍事手段達成」。

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克則說，美國陸軍部長德里斯科本周稍晚將訪問基輔。