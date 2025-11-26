我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

梅西感恩節遊行巨型氣球充氣 吸引大批民眾圍觀

因應俄羅斯軍事威脅 瑞典擬增加長程武器與防空系統

中央社斯德哥爾摩26日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞典國防參謀部部長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom，左）和芬蘭陸軍少將卡里·尼蘇拉（Kari Niisula，右）於今年5月2日在瑞典奧斯卡爾斯哈姆港的近海護衛艦赫爾辛堡號上合影。路透
瑞典國防參謀部部長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom，左）和芬蘭陸軍少將卡里·尼蘇拉（Kari Niisula，右）於今年5月2日在瑞典奧斯卡爾斯哈姆港的近海護衛艦赫爾辛堡號上合影。路透

瑞典國防軍表示，有鑑於俄羅斯在未來幾年的軍事威脅會繼續升高，國防軍有意購入射程至少達2000公里，可以打擊俄羅斯境內目標的長程武器，並建議將部分經費用於防空系統、備戰相關的準備工作上。

瑞典國防部在24日交給政府的調查報告中指出，俄羅斯在未來2到5年可能會有大幅度增加軍備與軍事能力的動作。

根據這份報告，俄羅斯的威脅會一直持續到2030年，對此瑞典國防參謀部部長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom）表示，這可能意味著，俄羅斯會在與波羅的海各國的國界增加地面部隊軍力，加強長程作戰能力以及強化在北極海的海軍力量。

愛德斯壯表示，為因應俄羅斯的威脅，瑞典必須實現去年增加國防預算的決定，達到北約（NATO）的要求。國防軍希望購入射程至少達2000公里，可以打擊俄羅斯境內目標的長程武器。這類長程武器將會在俄羅斯攻擊北約，必須啟動北約第5條款（Article 5）的安全保障時使用。北約第5條款為北約集體防禦的核心，即任何成員國遭受攻擊時，視同對全體成員的攻擊。

除了長程武器以外，瑞典國防軍的報告指出，偵察衛星與更多的防空系統也會是國防預算增加後需要購入的重要防禦設備，這樣瑞典才能達到北約的要求並且對抗俄羅斯持續升高的威脅。

愛德斯壯表示，強大的空防與飛彈防禦可在許多不同情況下保衛瑞典，因此有其必要。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）表示，瑞典近期將會進行大量軍購，其中包括4艘護衛艦，護衛艦將會是瑞典防空系統的一環，將會用來防衛瑞典免受彈道飛彈的威脅。

報告中也提到，瑞典國防軍希望能夠更新目前已經接近除役年限的掃雷艦隊。國防軍也建議，可將國防預算增加的部分經費用在與備戰相關的準備之上。瑞典希望透過提供能源、交通基礎設施、醫療救護與電子通訊等功能來作為北約的區域基地。愛德斯壯表示，這需要全民防衛的力量來支援軍事目的。

瑞典 俄羅斯 北約

上一則

川普政府拉攏俄盟友 傳與白俄商量釋放百名政治犯

下一則

孟加拉前總理保管箱查扣10公斤黃金 價值130萬美元

延伸閱讀

通話遭外洩 俄羅斯外交顧問將與美國特使商議

通話遭外洩 俄羅斯外交顧問將與美國特使商議
曾被普亭祝賀過 俄體操明星被德國取消參賽資格

曾被普亭祝賀過 俄體操明星被德國取消參賽資格
面對新停火方案 澤倫斯基內外交迫

面對新停火方案 澤倫斯基內外交迫
美頻釋樂觀訊號 但俄烏有歧見的「小細節」暗藏三大魔鬼

美頻釋樂觀訊號 但俄烏有歧見的「小細節」暗藏三大魔鬼

熱門新聞

圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券
谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物
印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊