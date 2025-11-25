我的頻道

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

強生：絕大多數共和黨不支持延長歐記健保補助

親俄和平計畫「大改」BBC：瘋狂斡旋只讓局面回起點

編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普中東特使威科夫（左2）、國務卿魯比歐（左3）23日在瑞士日內瓦與烏克蘭代表團會談。美聯社
美國上周要求烏克蘭接受看似近乎投降條款的和平計畫，美歐烏官員23日急忙在日內瓦協商。美烏其後說，已有一份「更新與改進的架構文件」。英國廣播公司（BBC）24日報導，有人認為最樂觀來看，美國總統川普的做法為尋求和平的努力注入新動力，但也不禁令人感覺這幾天瘋狂外交談判，只是讓局勢回到起點。

烏國第一副外長基斯利茨亞說，美烏已草擬一份全新「19點」和平協議草案，與美方最初所提28點草案已大有不同。BBC說，該份新文件很可能採納歐方建議的若干修正，使基輔更容易接受。

新版架構中，不再自動否定烏國未來將加入北約，也不再對烏軍人數設定60萬人限制。該架構也說，不會對烏國「永久」部署西方軍隊，但並非全面禁止。

在敏感的領土問題，烏國不會無償將烏東頓巴斯地區（由頓內次克州與盧甘斯克州組成）尚未被俄國占據的領土移交俄國，並將透過外交手段尋求收復被占領土。烏國總統澤倫斯基先前已接受這一點。

全面赦免戰爭罪行的內容被刪除。最關鍵的是，新架構還提到安全保障。英國首相施凱爾等幾位官員都談到，烏國將獲得類似北約第五條集體防禦的保護，意味若俄國又一次入侵，美國將有義務協防。烏方聲稱，這是不容談判的關鍵問題。

BBC說，不知有多少歐方構想納入新架構，但德國總理梅爾茨說，新計畫已「大幅修改」原計畫。

短短一天談判，如何讓原本的親俄協議變成現在版本？這很難斷言，畢竟川普的中東特使威科夫這類美國鷹派人士也參與協商，最初方案就是源自威科夫春季拜會俄國總統普亭

另一方面，當前方案似乎是烏方最終可能會簽署的版本。這或許可解釋為何川普近日在社群媒體斥責基輔高層「不知感恩」，其後又聲稱「好事」可能將上演。

但目前仍沒跡象顯示俄國準備放棄作戰，除非他們迫不得已。卡內基俄羅斯歐亞中心分析師史塔諾瓦亞認為，普亭在軍事上已更加自信；基輔的貪腐醜聞、政治危機、士兵動員問題及俄軍在戰場的斬獲，均影響普亭決策。

史塔諾瓦亞直言，俄方立場是，他們已提出要求，「你們接不接受？若接受，我們就停戰；若不接受，我們就等你們準備好」。

俄國 普亭 川普

