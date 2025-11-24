歐盟讚揚烏克蘭和談出現進展 但稱仍有問題懸而未決

歐洲聯盟（EU）領袖24日表示，為結束烏克蘭戰爭而進行的會談已有進展，但部分問題仍有待解決。路透

歐洲聯盟（EU）領袖今天表示，為結束烏克蘭 戰爭而進行的會談已有進展，但部分問題仍有待解決。

法新社報導，歐盟 理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在歐盟領袖就此議題召開緊急會議後，出席安哥拉的峰會期間告訴媒體：「和平談判出現新的動能。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也表示：「儘管仍有待努力，但目前已有推進的穩固基礎。」

柯斯塔表示，昨天美國、烏克蘭與歐洲官員召開的日內瓦會談在多項議題方面有所進展。柯斯塔強調，涉及歐盟自身的議題，例如制裁、擴大（歐盟）或凍結俄羅斯 資產等，都必須由歐盟全面參與並作出決策。他說：「部分議題仍有待解決，但方向是正面的」。

范德賴恩也樂見日內瓦會談「有良好的進展」。

范德賴恩則指出，歐盟堅持的「核心」原則包括，「必須尊重烏克蘭的領土與主權。只有身為主權國家的烏克蘭能決定其武裝部隊的相關事務」。她並透露，歐洲領袖將於明天與支持烏克蘭的約30個國家「志願者聯盟」（coalition of the willing）進行視訊會議。

兩位領袖再次強調，歐盟將持續以外交、軍事裝備及財政支援方式協助烏克蘭。范德賴恩指出，「這事關我們整個大陸的安全。」