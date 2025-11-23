澤倫斯基再演逆襲：借力川普和平方案反殺 靠這三招

烏克蘭總統澤連斯基。(歐新社)

烏克蘭 總統澤連斯基正面臨俄烏戰爭爆發以來最嚴峻的考驗：前線戰事吃緊，親信捲入貪腐醜聞，民調支持率持續探底；然而，美國提出一份被譏為「俄羅斯願望清單」的28點和平方案，反而意外為他提供了翻身契機。

今年稍早，美國總統川普 曾公開表示烏克蘭沒有繼續作戰的「籌碼」，如今似乎更堅持此一觀點，要求烏克蘭在27日前接受這份以割地限武為核心內容的和平方案，否則將面臨美國斷援的風險。這份被輿論形容為「喪權辱國」的方案，瞬間引爆烏克蘭社會怒火，也讓原本聚焦政府貪腐的輿論焦點徹底轉向。

分析人士指出，澤倫斯基 過去屢屢在危機中巧妙周旋、化險為夷，部分歸功於精湛的輿論引導能力。他這次又轉守為攻：發布高調喊話的影片，將自己重新塑造為抵抗侵略的象徵，並把川普政府的提案形容成尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。他已開始為可能的讓步預作鋪陳，同時強調美國施壓，藉此與方案劃清距離。

與此同時，澤倫斯基再次施展他反覆運用已駕輕就熟的策略：每當書華府受挫，就轉向歐洲尋求支持。他上周末密集展開電話外交，很快收穫成效：歐盟國家、英國、加拿大與日本於上周六共同發表聲明，要求調整方案中最不利於烏克蘭的條款，包括改變邊界與削弱烏軍規模。該聲明指出，美國的方案將使烏克蘭更易遭受未來攻擊。

歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）說：「我從沒看過任何人像他一樣，能從歐洲取得原本以為不可能的資源。」她形容，自戰爭初期以來，「溝通」一直是他的超能力，讓他爭取到資金、武器與外交支持。

然而，當澤倫斯基向歐洲求援時，川普周日在社群平台上同時抨擊烏克蘭「不知感恩」與歐洲「繼續購買俄羅斯石油」。

面對指責，澤連斯基展現以柔克剛的智慧，不僅在發長文感謝美國以及提供援助的歐洲和G20國家，更特別提及「衷心感謝川普總統的協助」。

這場危機最關鍵的轉折點可能來自烏克蘭民眾的集體意識。根據分析人士，在戰時，烏克蘭民眾往往暫時擱置內部分歧。智庫Institute of World Policy創辦人Viktor Shlinchak說，儘管貪腐疑雲未散，澤倫斯基仍是目前烏克蘭唯一法定代表、能代表多數人抗拒「屈辱式和談」的領袖。他補充：「我們沒有其他合法領袖。沒有替代選項。」

烏克蘭與美國官員23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。澤倫斯基表示，首輪會談後有可見跡象顯示，川普團隊正在傾聽烏方意見，而率領美國代表團的國務卿盧比歐則說，先前對烏方提出須於本月27日前回覆的期限可再調整。