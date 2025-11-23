路透：英法德推修改美和平計畫 提高烏軍規模上限

根據路透社今天看到的文件，英國、法國跟德國 等歐洲國家已針對美國的俄烏戰爭和平計畫提出修改版本，其內容反對原版方案擬議的烏軍規模限制及領土讓渡事宜。

路透社報導，這份文件是為瑞士日內瓦磋商所準備，其內容提議烏克蘭 武裝部隊在「和平時期」的規模上限為80萬人，而非美版方案建議的統一上限60萬人。

這份文件也指出，「領土交換談判將自當前俄烏接觸線展開」，而非如美國計畫所建議，事先認定某些地區應被視為事實上已屬俄羅斯。

知情消息人士表示，這份修改版方案是由所謂歐洲E3強權共同草擬，包含英國、法國跟德國。

該文件是以美方提案為基礎，並針對其中各項條文一一提出刪減或修改建議。

文件也提議，烏克蘭應獲得美國提供的安全保障，形式類似北大西洋公約組織（NATO）第5條的「集體安全防禦機制」。

此外，文件反對美國關於使用西方所凍結俄羅斯資產的建議，這些資產主要是在歐盟被凍結。

另一方面，義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）今天談到，儘管有些議題仍需進一步討論，但無需完全推翻美國的和平計畫。她稍早曾與美國總統川普（Donald Trump）通話。

梅洛尼在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）20國集團（G20）峰會的記者會上說道：「該計畫有多項要點是可以接受的…，更合理的做法是在現行方案上進行調整。」