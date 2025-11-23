澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

我的頻道

中央社基輔23日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。

英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發布長文，強調是俄羅斯挑起戰爭又拒絕結束戰事，還試圖保有繼續作戰的能力，俄方此舉「並不只針對烏克蘭」。

他也感謝提供援助的歐洲及20國集團（G20）國家，並補充說「維持支持十分重要」。

澤倫斯基談到：「重要的是不能忘記主要目標－制止俄羅斯發動的戰爭，並防止這場戰爭再度爆發。為了實現這個目標，和平必須具有尊嚴。」

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）稍早在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對我們的付出毫無感激」。

美國與烏克蘭高階官員正在瑞士日內瓦進行磋商，以調整華府先前提出的28點和平計畫草案。根據烏方說法，最新版本已納入烏國部分訴求。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席、談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）說道：「文件目前版本仍在審批的最後階段，但已反映烏克蘭大部分核心優先事項。」

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

川普發文又批烏克蘭與歐洲 「基輔高層不知感恩」

陳冲：海湖莊園協議是川普藍圖 台執政團隊要好好看

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）及中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日在北京的外交部會晤後離開。(路透)

中日就高市「台灣有事」發言磋商 中方官員手插口袋掀日網抨擊

