烏克蘭艱難抉擇 澤倫斯基：失去尊嚴或美國

美國提出28點和平計畫，烏克蘭必須在尊嚴與美援之間做出選擇，總統澤倫斯基向全國發表視訊演說。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 21日發表全國演說，指「烏克蘭正面臨歷來最大的壓力，可能要面臨一個非常艱難的抉擇：是失去尊嚴，還是失去關鍵夥伴？」各國領袖正在討論一項由美國提出、且被認為偏袒俄羅斯 的和平計畫。澤倫斯基在演說中並未直接拒絕該計畫，但他堅持要求公平對待，承諾將與華府和其他夥伴「冷靜合作」，共同應對「我們歷史上最艱難的時刻」。

澤倫斯基表示，他21日剛與美國副總統范斯和陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)就這項和平提案進行近一個小時會談。他預計未來幾天內與川普總統磋商。

在俄羅斯方面，總統普亭謹慎歡迎美國提出的終結俄烏戰爭計畫。該方案納入克里姆林宮的諸多要求，對烏克蘭的安全保障十分有限。普亭表示，該計畫「可以成為最終和平協議的基礎」；但他也提到，華府迄今未獲烏克蘭同意，他為此指責烏克蘭反對該計畫，不切實際。

普亭歡迎美國提出的和平計畫，21日在克里姆林宮召開國家安全會議。(歐新社)

這項和平計畫建議烏克蘭將部分領土移交俄羅斯，同時削減烏克蘭軍隊規模，阻止其加入北約。基輔過去已多次表明不同意將領土割讓給莫斯科。

川普表示，他希望烏克蘭在一周內做出回應。他說，澤倫斯基必須接受美國的提議，否則「我想，他們就只能繼續打下去了」。

面對媒體問到澤倫斯基聲稱「烏克蘭面臨艱難抉擇」時，川普重提2月他與澤倫斯基的那場白宮會晤，他曾對澤倫斯基說過：「你們沒有籌碼。」

澤倫斯基稍早已與德、法、英三國領袖通話，法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨與英國首相施凱爾均保證繼續全力支持烏克蘭。

歐洲各國官員忙著應對美國突然提出的和平提案。歐洲各國烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰事如何發展與解決，也涉及他們自己的未來，堅持要求在和平進程中參與協商。

歐洲匿名官員指出，美國和平計畫的許多提議「相當令人擔憂」，對烏克蘭不利的協議也會威脅到更廣泛的歐洲安全。

歐洲理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)則表示，「歐盟沒有收到任何計畫的正式溝通知會。」