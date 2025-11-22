G20峰會在即 范德賴恩：涉烏決定 須烏完全參與

美國限烏克蘭一周內答覆和平計畫，圖為烏克蘭民眾在基輔「天國百人」紀念碑前獻花，悼念在2014年烏克蘭廣場革命中遇難的活動人士。(歐新社)

歐盟 執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)21日表示，她和歐盟領袖們會在即將召開的20國集團(G20)峰會期間聯繫烏克蘭 總統澤倫斯基，以商討美國提出的一項和平計畫。

本屆G20領袖峰會將於11月22日至23日在南非約翰尼斯堡(Johannesburg)舉行，這也是G20峰會首次於非洲舉辦。

路透報導，范德賴恩強調，涉及烏克蘭的任何決定，不能在沒有烏克蘭參與的情況下做出。

法國總統府21日發出聲明，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)與英國首相施凱爾(Keir Starmer)當天與烏克蘭總統澤倫斯基通話時表示：「任何解決方案都必須完全有烏克蘭的參與。」

聲明還說，法德英三國領導人重申，「所有涉及歐洲或北約利益的決定，都分別須獲得歐洲夥伴國及北約盟國的共同支持與共識」。

此外，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)21日表示，任何有關烏克蘭的和平計畫，都必須讓基輔與歐洲參與。美國方面近期提出一項新方案，但該方案似乎重申了俄羅斯 的要求。

卡拉斯在布魯塞爾出席歐盟外長會議前向媒體表示：「任何方案若要奏效，都需要烏克蘭人民與歐洲人的參與。」

她指出：「我們必須明白，這場戰爭中有一方是侵略者，另一方是受害者。我們還沒看到俄羅斯方面提出任何讓步。」

卡拉斯表示，據她所知，烏克蘭或其歐洲盟友並未參與和平計畫相關規畫。她說：「我們歡迎所有有意義的努力以結束這場戰爭，但如同我們先前所言，和平必須是公正且持久。」「如果俄羅斯真的渴望和平，早就可以同意無條件停火。」

法國外交部長巴霍(Jean-Noel Barrot)則強調，烏克蘭的和平不能意味基輔「投降」。巴霍指出：「我們需要展開討論，才能實現烏克蘭的公正與持久和平，而這些討論應該從接觸線上的停火開始，讓雙方能有秩序地針對領土與安全問題進行協商。」