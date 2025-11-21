我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當

中央社華盛頓21日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（Donald Trump）。路透
美國總統川普（Donald Trump）。路透

烏克蘭與歐洲盟友緊急因應一項美國提出、內容偏向俄羅斯利益的俄烏和平方案之際，美國總統川普（Donald Trump）表示，要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天引述知情人士報導，白宮正在施壓烏克蘭於下周四感恩節之前同意這項和平計畫，否則將失去美國對其在俄烏戰爭方面提供的協助。

美國「國會山莊報」（The Hill）也報導，川普接受福斯新聞電台（Fox News Radio）節目訪問，被問及「下周四是否為最後期限」，他回應表示，「我曾設過很多的最後期限，但如果事情有進展，往往會延長期限」。

他說：「不過，我們認為下周四是一個恰當的時間。」

綜合外媒報導，川普支持的28點俄烏和平計畫要求烏克蘭將東部頓巴斯（Donbas）地區的控制權全部讓予俄羅斯，儘管烏克蘭目前仍控制該地區約12%的領土，並在前線強化防禦。

對於福斯新聞電台節目主持人提及這項計畫要求烏克蘭割讓尚未失去的領土，川普表示，烏克蘭「會失去」那些土地，「在短時間內就會」。

在這項和平計畫中，烏克蘭還需同意限制軍隊規模在60萬人以內，歐洲戰鬥機也將部署於波蘭，但北約部隊不會駐紮於烏克蘭。這些條件與俄羅斯先前要求相符，但牴觸烏克蘭劃定的「紅線」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間抉擇，但他強調「絕不會背叛烏克蘭」。

澤倫斯基指出，烏克蘭將與美國及其他合作夥伴保持冷靜溝通，提出替代建議，不允許俄方藉機渲染烏方拒絕追求和平。他並強調，無論任何協商，烏克蘭的尊嚴與自由是不能被忽視的底線。

俄烏戰爭持續將近4年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，並分別會見澤倫斯基、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

烏克蘭 川普 俄羅斯

上一則

和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

下一則

川普今在白宮會見曼達尼…今日你應知道5件事

延伸閱讀

俄羅斯施壓澤倫斯基即刻談判 警告再拖將失去更多領土

俄羅斯施壓澤倫斯基即刻談判 警告再拖將失去更多領土
美希望烏感恩節前簽停戰協議 澤倫斯基：不會背叛烏利益

美希望烏感恩節前簽停戰協議 澤倫斯基：不會背叛烏利益
6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死

6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死
川普擬擴大美國離岸石油鑽探 面積相當亞馬遜雨林

川普擬擴大美國離岸石油鑽探 面積相當亞馬遜雨林

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增