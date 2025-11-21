華郵：白宮向烏克蘭施壓 感恩節前不簽和平協議就失去美援

美國陸軍部長德里斯科(Daniel Driscoll，右)20日向烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy，左)提交威科夫最近與俄羅斯特史德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)共同擬訂的28點和平協議。路透

華盛頓郵報21日報導，五名知情人士說，美國正在對烏克蘭 施壓，要求基輔在感恩節 之前簽署白宮特使威科夫(Steve Witkoff)草擬的新版和平協議，否則便將失去美援。

報導指出，美國陸軍部長德里斯科(Daniel Driscoll)20日向烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)提交威科夫最近與俄羅斯 特史德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)共同擬訂的28點和平協議。

某些協議內容被媒體曝光後已獲得數名官員證實，細節包括烏克蘭的多項「紅線」(red lines)，包括大幅縮減烏克蘭軍隊規模、把沒有被征服的領土割讓給俄羅斯。

報導指出，兩名知情官員說，美國正對基輔傳達「訊息」(signals)，如果不在感恩節之前簽署新版和平協議，美國對烏克蘭援助便將取消。

一名歐洲資深外交官說，新版和平計畫「明顯傾向俄羅斯」，美國確實向烏克蘭施壓，以感恩節為期限要求簽署協議，否則就要切斷美援。歐洲元首計畫22日在南非約翰尼斯堡的20國集團(G20)峰會期間舉行場邊會議，研議提出對烏克蘭較有利的因應措施。