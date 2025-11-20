FT：美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基限期簽字

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

美國據報近日向烏克蘭總統澤倫斯基示意，必須接受美方草擬的一個28點計畫以結束俄烏戰爭，內容包含建議基輔放棄領土及部分武裝。金融時報20日引述烏克蘭官員報導，基輔正承受巨大壓力，被要求迅速同意這項由美俄共同擬訂的計畫。

這份28點和平計畫由美俄談判代表制定，已獲得美國總統川普支持，預期基輔將做出重大讓步，突破長期以來堅守的紅線。烏克蘭官員指出，川普政府已告知澤倫斯基及其幕僚，白宮正按照一個相當「激進」的時程推動協議，以期在年底前終止戰爭。

烏方官員補充指出，美方官員預期澤倫斯基會在27日、即美國的「感恩節之前」簽署協議，目標則是在本月底向莫斯科提出和平方案，並於12月初前敲定全部程序，但美方時間表看起來極不可能達成，因為澤倫斯基辦公室官員表示，其中數項條款對基輔是明確的紅線，他們正在制定對等提案以提交給美方。同時，烏克蘭民間很可能反對任何被視為讓步或偏袒莫斯科的協議。

烏方官員及一名知情人士表示，美國此番做法類似過去對澤倫斯基施壓、要求他接受苛刻的礦產權協議。一位烏克蘭資深官員直言：「這是礦產協議2.0。」指的是今年稍早烏美兩國歷經數月談判、爭議頗多的協議，將烏克蘭關鍵礦產權利授予美方。

烏克蘭總統辦公室表示：「烏克蘭總統已正式接獲美方一份依其評估、可能有助重啟外交努力的計畫草案。」聲明並指出，基輔「同意開始研議方案細節，以推動戰爭的公正終結」。該辦公室表示，澤倫斯基預計在未來數天與川普通話，討論「當前的外交契機，以及達成和平所需的重要要點」。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

