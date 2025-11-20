美烏克蘭特使凱洛格傳明年1月離任 烏克蘭失去重要支持者

烏克蘭總統澤倫斯基（左）8月25日在基輔與美國烏克蘭特使凱洛格會面。（路透）

四名消息人士向路透透露，美國總統川普 的烏克蘭 特使凱洛格告訴同僚，他計畫明年1月離任。路透指出，凱洛格離任意味川普政府將失去重要的烏克蘭支持者。

路透報導，總統特使是暫時性職務，這種職務理論上必須經過參院確認，才能在任滿360天後繼續留任。四名匿名消息人士表示，有鑑於現行法律，凱洛格已表明明年1月是自然離任的時間點。

凱洛格離任對烏克蘭而言將是不受歡迎的消息。烏克蘭等歐洲國家外交官普遍認為，凱洛格能傾聽他們的意見，而川普政府對於烏克蘭戰爭源頭的看法有時會傾向認同俄羅斯。

凱洛格可能離任消息傳出之際，烏克蘭正面臨新的外交阻力。2位知情人士19日對路透說，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構提議基輔放棄領土及部分武裝。

路透指出，這個架構是由川普特使威科夫領導規畫，凱洛格似乎並未參與起草工作。

與其他川普政府官員相比，凱洛格對俄國襲擊烏克蘭民用基礎設施的譴責更強烈。他有時會和威科夫發生衝突。威科夫重申了一些俄國總統普亭的論點，且一直倡導以不對等領土交換作為俄烏長期和平協議的一部分。

凱洛格任內的事蹟之一是促成白俄羅斯 總統盧卡申科釋放數十名人質，換得美國有限的鬆綁制裁。

美國白宮和國務院均未回應置評請求。一位知道凱洛格決定的人士表示，凱洛格從未計畫在政府部門長期任職。