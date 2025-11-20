澤倫斯基訪土耳其尋支持：對俄施壓不夠

一枚被俄羅斯國防部截獲的美製ATACMS飛彈碎片散落在俄羅斯佛洛尼斯一處森林。（路透）

烏克蘭 西部城市特諾皮爾19日面臨俄羅斯 大規模無人機和飛彈攻擊，造成三名孩童等至少25人死亡；烏克蘭總統澤倫斯基正出訪土耳其尋求外交支持，他在通訊軟體Telegram說，每次對平民生活的公然攻擊都表明，對俄國 施壓的力道還不夠。

澤倫斯基說，19日稍晚將會晤土耳其總統厄多安。此舉旨在透過外交手段孤立俄國總統普亭並加強國際社會對其施壓，但普亭迄今拒絕妥協。

澤倫斯基還說，「我們看到來自美國的若干立場和信號」，可拭目以待。他未對此詳述。美國對俄國石油產業的新一輪制裁預計21日生效。美方先前宣布對俄國最大石油公司俄羅斯石油公司和路克石油公司祭出制裁。

一位土耳其高官曾說，美國總統川普的特使威科夫將與澤倫斯基一同訪土，但後來改口稱威科夫不會前往。美媒Axios在18日引述美俄官員報導，川普政府正持續與俄國祕密協商制定一項新的停戰計畫，威科夫正領導規畫該計畫，已和俄方代表廣泛討論。烏國官員說，威科夫日前也和澤倫斯基的安全顧問討論該計畫。

另一方面，俄羅斯國防部19日表示，烏克蘭部隊對俄國南部城市佛洛尼斯發射四枚美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，企圖攻擊民用目標。

路透報導，烏克蘭軍方18日表示，他們以美國提供的ATACMS飛彈攻擊俄羅斯境內軍事目標，並稱這是「一項重大進展」。美國2023年才開始向烏克蘭提供ATACMS系統，初期僅限用於打擊被占領領土上的目標，直到去年底才進一步放寬限制。俄羅斯目前控制烏克蘭近1/5領土。

俄羅斯國防部在Telegram表示：「俄羅斯S-400防空飛彈系統與鎧甲（Pantsir）彈炮合一防空系統已擊落所有ATACMS飛彈。」國防部補充，佛洛尼斯一間養老院和一間孤兒院以及一棟民宅屋頂遭落下的飛彈碎片擊中，幸未造成平民傷亡。

國防部公布飛彈殘骸照片，並表示其空中偵察部隊已確認這些ATACMS飛彈是從烏克蘭哈爾科地區發射。俄方表示，他們發射伊斯坎德-M彈道飛彈，摧毀了烏克蘭兩套多管火箭系統。

烏克蘭今年1月曾以美製ATACMS飛彈攻擊俄羅斯領土，朝俄國貝爾哥羅德地區發射六枚飛彈。