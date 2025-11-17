普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透

克里姆林宮今天表示，希望俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）與美國總統川普 （Donald Trump）能在必要準備完成後，儘快再度舉行峰會。

路透報導，普亭與川普上次峰會是8月在阿拉斯加舉行，當時雙方討論了結束俄烏戰爭的可能解決方案。

上個月，兩人宣布計畫在布達佩斯舉行峰會，但川普隨後取消，表示時機還不成熟。

當被問及莫斯科是否錯失良機，以及新一輪普亭與川普會談可能在什麼條件下舉行時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們現在很難預測這些條件何時會出現。不過，當然我們都希望這些條件愈早出現愈好。」

他表示，雙方同意峰會要具實質成效，準備工作必須充分。

「因此，只要準備工作完成，且舉行峰會的條件已具備，我們就期待峰會能順利舉行。」

川普上月宣布取消布達佩斯峰會時，再次表達對普亭的挫折感，稱：「每次和佛拉基米爾（普亭）談話，我們都聊得很好，但最後都不了了之。」

他10月22日針對烏克蘭議題對俄羅斯祭出制裁，目標鎖定俄羅斯石油公司（Rosneft）和路克石油公司（Lukoil）。這是他在第二任期首度就此議題對俄祭出制裁。

川普昨天表示，美國共和黨正著手立法，將對任何與俄羅斯有商業往來的國家祭出制裁。培斯科夫表示，這將讓莫斯科強烈不滿。

「我們會關注這項法案的進展及具體內容。我們當然會對此持極度負面態度。」。

川普已大幅調高印度商品的關稅，理由是印度購買俄羅斯石油，莫斯科方面表示，這等同於非法貿易施壓。