我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款16元鹹派 節日期間冰箱必備

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告

普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

中央社莫斯科17日綜合外電報導
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透

克里姆林宮今天表示，希望俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）能在必要準備完成後，儘快再度舉行峰會。

路透報導，普亭與川普上次峰會是8月在阿拉斯加舉行，當時雙方討論了結束俄烏戰爭的可能解決方案。

上個月，兩人宣布計畫在布達佩斯舉行峰會，但川普隨後取消，表示時機還不成熟。

當被問及莫斯科是否錯失良機，以及新一輪普亭與川普會談可能在什麼條件下舉行時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們現在很難預測這些條件何時會出現。不過，當然我們都希望這些條件愈早出現愈好。」

他表示，雙方同意峰會要具實質成效，準備工作必須充分。

「因此，只要準備工作完成，且舉行峰會的條件已具備，我們就期待峰會能順利舉行。」

川普上月宣布取消布達佩斯峰會時，再次表達對普亭的挫折感，稱：「每次和佛拉基米爾（普亭）談話，我們都聊得很好，但最後都不了了之。」

他10月22日針對烏克蘭議題對俄羅斯祭出制裁，目標鎖定俄羅斯石油公司（Rosneft）和路克石油公司（Lukoil）。這是他在第二任期首度就此議題對俄祭出制裁。

川普昨天表示，美國共和黨正著手立法，將對任何與俄羅斯有商業往來的國家祭出制裁。培斯科夫表示，這將讓莫斯科強烈不滿。

「我們會關注這項法案的進展及具體內容。我們當然會對此持極度負面態度。」。

川普已大幅調高印度商品的關稅，理由是印度購買俄羅斯石油，莫斯科方面表示，這等同於非法貿易施壓。

川普 普亭 俄羅斯

上一則

南韓史上最嚴打房幫倒忙？首爾上月房價、租金漲幅創新高

下一則

南韓10大出口產業遭中國追趕 5年內或全面失守

延伸閱讀

格林稱收到土製炸彈威脅 川普駁斥：不覺得她有生命危險

格林稱收到土製炸彈威脅 川普駁斥：不覺得她有生命危險
川普堅持提告求償 BBC董事會主席：決心抗爭

川普堅持提告求償 BBC董事會主席：決心抗爭
美將委內瑞拉一販毒集團列恐怖組織 川普：供美軍鎖定打擊馬杜洛資產

美將委內瑞拉一販毒集團列恐怖組織 川普：供美軍鎖定打擊馬杜洛資產
川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽

川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
圖為10月美國總統川普訪日期間，日本首相高市早苗(圖)在停泊於美軍基地橫須賀的「喬治華盛頓號」航空母艦上向軍方人員發表演說。(美聯社)

胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：分不清是非對錯

2025-11-14 21:22

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區