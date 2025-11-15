我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩9.8億美元頭獎開出 超市1張彩券改寫喬州紀錄

中日緊張升溫 台總統府：盼中國勿成國際社會麻煩製造者

幕後主使要回扣 澤倫斯基親信陷貪腐疑雲

編譯江昱蓁／即時報導
圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右）、能源部長加盧申科（中）、烏克蘭國家核電公司總裁柯亭今年２月視察核電廠。（路透）
圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右）、能源部長加盧申科（中）、烏克蘭國家核電公司總裁柯亭今年２月視察核電廠。（路透）

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本周公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達1億美元。由於本案幕後主使明迪奇（Timur Mindich）為烏克蘭總統則倫斯基親信兼前商業夥伴，他在澤倫斯基執政期間影響力更不斷擴大，雖然調查未涉及澤倫斯基本人，仍在該國投下震撼彈。

在回扣醜聞曝光以前，明迪奇一直是個神祕人物，僅在幕後操縱交易，影響力雖大卻不為人所知。隨著他影響力不斷擴張，也讓人憂心其對烏國產業的影響水漲船高。明迪奇現已逃離烏克蘭，意味未來刑事訴訟難看到奇身影，另有2名首長已辭職。

烏克蘭官員、專家認為，明迪奇的崛起與澤倫斯基密不可分。在調查結果公布後，澤倫斯基已表態支持調查工作。明迪奇與澤倫斯基共同擁有「95街區工作室」，該工作室讓澤倫斯基成為聲名大噪的喜劇演員，幫助澤倫斯基步入政壇。澤倫斯基當選後已將其股份讓給其他合夥人。

但明迪奇的商業版圖卻在澤倫斯基當選後不斷擴張。在長達1000個小時的竊聽錄音中，揭露明迪奇對於2021年至2025年擔任能源部長的哈盧申科的影響力。調查公開後加盧申科已停職。

雖然文件並未直接坐實明迪奇直接受益，調查人員卻援引大量竊聽證據顯明明迪奇利用由輸誠者構成的網路向該國核電公司的承包商施壓，要求15%的回扣以拓展業務。這些非法資金透過空殼公司洗錢，最終流入明迪奇一夥人口袋中。

澤倫斯基 烏克蘭 刑事訴訟

上一則

歐盟統計2024年420萬人長期失業 南方國家較嚴峻

延伸閱讀

烏克蘭陷貪腐、戰場、資金3重危機 開戰以來最險峻冬季

烏克蘭陷貪腐、戰場、資金3重危機 開戰以來最險峻冬季
涉烏克蘭重大貪腐案 澤倫斯基制裁前夥伴、凍結資產

涉烏克蘭重大貪腐案 澤倫斯基制裁前夥伴、凍結資產
澤倫斯基親信涉貪1億美元潛逃 衝擊烏克蘭入歐盟談判

澤倫斯基親信涉貪1億美元潛逃 衝擊烏克蘭入歐盟談判
俄軍烏克蘭南部續推進 澤倫斯基前往視察前線部隊

俄軍烏克蘭南部續推進 澤倫斯基前往視察前線部隊

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
圖為10月美國總統川普訪日期間，日本首相高市早苗(圖)在停泊於美軍基地橫須賀的「喬治華盛頓號」航空母艦上向軍方人員發表演說。(美聯社)

胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：分不清是非對錯

2025-11-14 21:22

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了
華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」