我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

澤倫斯基親信涉貪重擊政壇 烏清查國營企業 IMF出手了

編譯中心／綜合14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭基輔遭俄羅斯無人機和彈道飛彈連夜襲擊，一名男子14日清理一棟受損居民樓的陽台。（新華社）
烏克蘭基輔遭俄羅斯無人機和彈道飛彈連夜襲擊，一名男子14日清理一棟受損居民樓的陽台。（新華社）

烏克蘭爆發「1億美元能源部貪腐案」持續延燒，已導致兩名部長去職，總統澤倫斯基一名親信遭制裁。為平息風波，總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）13日宣布，政府將對全國主要國營企業展開全面審計。

思維里登科表示，審計將涵蓋所有國家持股超過半數的大型企業，範圍涉及能源、軍工等領域，重點將放在採購透明度與財務管理。她說，被列入檢視的企業包括國營能源公司Naftogaz、國防工業集團、烏克蘭鐵路，還包括烏克蘭水力發電公司以及多家國營銀行，所有單位都必須內部檢討行政部門運作。

「一旦發現違規，必須立即採取管控措施並向政府說明，政府同時確保執法機關對相關人員與企業做出及時且適當的回應。」思維里登科強調。

她表示，國家審計部門也將同步檢查各國營企業是否妥善運用預算，並審視其財務報告的可信度。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）本周公布調查結果指出，一個「高層犯罪組織」涉嫌透過操縱國家核電公司合約非法獲利，涉案金額約1億美元。案情曝光後，司法部長加盧申科與能源部長格林丘克請辭。

澤倫斯基親信明迪奇及現任能源研究中心主席祖克爾曼也遭到資產凍結與商業活動限制等制裁。

此外，報導指出，國際貨幣基金（IMF）發言人科薩克指出，該組織將於近日派員前往烏克蘭討論其金融需求與可能的新貸款計畫，主要聚焦保障烏克蘭經濟穩定性的政策，確保其債務可持續性，尤其關注能幫助國內財務增長、治理與打擊貪腐的改革。

科薩克也表示，該組織已多次強調烏克蘭需要建立一個健全的反貪腐體系，近期烏克蘭能源部門傳出的貪腐事件更是強調推動烏克蘭反貪腐行動的重要性，同時也應確保烏國反貪機構有能力、有公信力，並能自由履行其職責。

另外，支持動用俄羅斯遭凍結資產並以貸款方式援助烏克蘭的呼聲日益高漲。比利時身為關鍵角色，與歐盟執委會的談判仍陷入僵局而未能取得任何進展，在當前情況下面臨的政治壓力愈來愈大。比利時金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）持有相關俄羅斯資產，但由於比利時對於這項計畫仍持謹慎態度，因此遭到擱置。分析認為，比利時擔憂若同意這項計畫，可能將成為克里姆林宮報復的首要目標。

烏克蘭國家反貪腐局（NABU）公布在能源部門貪腐案的搜索行動中，查扣的現金證物。...
烏克蘭國家反貪腐局（NABU）公布在能源部門貪腐案的搜索行動中，查扣的現金證物。（取材自烏克蘭國家反貪腐局）

烏克蘭 能源部 貸款

上一則

企業上場、政府壓陣 揭露瑞士與美關稅談判商業外交內幕

下一則

烏克蘭陷貪腐、戰場、資金3重危機 開戰以來最險峻冬季

延伸閱讀

俄武器依賴西方 芬蘭媒體揭俄無人機疑似用瑞典零件

俄武器依賴西方 芬蘭媒體揭俄無人機疑似用瑞典零件
俄羅斯轟炸基輔住宅大樓4死 德國防長批泯滅人性

俄羅斯轟炸基輔住宅大樓4死 德國防長批泯滅人性
涉烏克蘭重大貪腐案 澤倫斯基制裁前夥伴、凍結資產

涉烏克蘭重大貪腐案 澤倫斯基制裁前夥伴、凍結資產
澤倫斯基親信涉貪1億美元潛逃 衝擊烏克蘭入歐盟談判

澤倫斯基親信涉貪1億美元潛逃 衝擊烏克蘭入歐盟談判

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身