澤倫斯基親信涉貪重擊政壇 烏清查國營企業 IMF出手了

烏克蘭 爆發「1億美元能源部 貪腐案」持續延燒，已導致兩名部長去職，總統澤倫斯基一名親信遭制裁。為平息風波，總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）13日宣布，政府將對全國主要國營企業展開全面審計。

思維里登科表示，審計將涵蓋所有國家持股超過半數的大型企業，範圍涉及能源、軍工等領域，重點將放在採購透明度與財務管理。她說，被列入檢視的企業包括國營能源公司Naftogaz、國防工業集團、烏克蘭鐵路，還包括烏克蘭水力發電公司以及多家國營銀行，所有單位都必須內部檢討行政部門運作。

「一旦發現違規，必須立即採取管控措施並向政府說明，政府同時確保執法機關對相關人員與企業做出及時且適當的回應。」思維里登科強調。

她表示，國家審計部門也將同步檢查各國營企業是否妥善運用預算，並審視其財務報告的可信度。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）本周公布調查結果指出，一個「高層犯罪組織」涉嫌透過操縱國家核電公司合約非法獲利，涉案金額約1億美元。案情曝光後，司法部長加盧申科與能源部長格林丘克請辭。

澤倫斯基親信明迪奇及現任能源研究中心主席祖克爾曼也遭到資產凍結與商業活動限制等制裁。

此外，報導指出，國際貨幣基金（IMF）發言人科薩克指出，該組織將於近日派員前往烏克蘭討論其金融需求與可能的新貸款 計畫，主要聚焦保障烏克蘭經濟穩定性的政策，確保其債務可持續性，尤其關注能幫助國內財務增長、治理與打擊貪腐的改革。

科薩克也表示，該組織已多次強調烏克蘭需要建立一個健全的反貪腐體系，近期烏克蘭能源部門傳出的貪腐事件更是強調推動烏克蘭反貪腐行動的重要性，同時也應確保烏國反貪機構有能力、有公信力，並能自由履行其職責。