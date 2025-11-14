俄羅斯轟炸基輔住宅大樓4死 德國防長批泯滅人性

我的頻道

中央社柏林/莫斯科14日綜合外電報導
俄羅斯14日清晨轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓。路透
俄羅斯今天稍早轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓後，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，此舉顯示莫斯科「泯滅人性」，而且已違反國際法。

法新社報導，佩斯托瑞斯與多名歐洲國家防長會晤時指出：「顯然俄國總統普亭（Vladimir Putin）就是想讓烏克蘭的寒冬變得難以忍受，藉此打擊士氣、瓦解烏克蘭人民的抵抗意志，但他並未得逞。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯夜襲烏克蘭，主要針對首都基輔，造成4人喪生，並摧毀市內多處建築。他指出這是一起經過精密計算的攻擊，意圖對烏克蘭民眾與民用基礎設施造成最大損害。

此外，俄羅斯官員今天表示，昨天該國防空系統順利攔截烏克蘭無人機，不過無人機殘骸掉落在一座核電廠，導致電廠營運受擾、一度減產。

俄羅斯國營核子企業（Rosatom）執行長李卡契夫（Alexei Likhachev）在記者會中表示：「約有8架無人機無疑朝新沃羅涅日（Novovoronezh）核電廠飛來。」

俄羅斯14日清晨轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓。圖為居民走過遭俄軍無人...
俄羅斯14日清晨轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓。圖為居民走過遭俄軍無人機與飛彈襲擊的公寓大樓前。路透

