俄羅斯轟炸基輔住宅大樓4死 德國防長批泯滅人性

俄羅斯14日清晨轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓。路透

俄羅斯 今天稍早轟炸烏克蘭 首都基輔（Kyiv）的住宅大樓後，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，此舉顯示莫斯科「泯滅人性」，而且已違反國際法。

法新社報導，佩斯托瑞斯與多名歐洲國家防長會晤時指出：「顯然俄國總統普亭（Vladimir Putin）就是想讓烏克蘭的寒冬變得難以忍受，藉此打擊士氣、瓦解烏克蘭人民的抵抗意志，但他並未得逞。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯夜襲烏克蘭，主要針對首都基輔，造成4人喪生，並摧毀市內多處建築。他指出這是一起經過精密計算的攻擊，意圖對烏克蘭民眾與民用基礎設施造成最大損害。

此外，俄羅斯官員今天表示，昨天該國防空系統順利攔截烏克蘭無人機 ，不過無人機殘骸掉落在一座核電廠，導致電廠營運受擾、一度減產。