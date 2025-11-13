俄軍百架無人機與飛彈深夜狂襲基輔 多棟住宅起火至少5人受傷

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯13日至14日夜間對烏克蘭首都基輔發動大規模轟炸，民眾在地下停車場躲避俄羅斯飛彈和無人機攻擊。(路透)
俄羅斯13日至14日夜間對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈與無人機攻擊，發射數百枚飛彈及無人機。官員表示，基輔防空系統正全力運作，以攔截來襲無人機，全烏克蘭多地也因可能遭受新一波飛彈攻擊而發布空襲警報。

基輔獨立報報導，烏克蘭空軍指出，數十架無人機正鎖定烏克蘭中部、南部與東部地區，同時還有數十枚巡弋與彈道飛彈飛向各地。監測團體則指出，多達120架無人機與誘餌正朝基輔方向逼近。現場記者表示，基輔自當地時間凌晨0時45分起陸續傳出爆炸聲，並在1時至1時30分間又發生兩波爆炸。

疑似遭襲後的影像已在社群平台廣泛流傳；根據基輔市軍政管理部門消息，波迪爾斯基區（Podilskyi）一棟住宅大樓10樓也發生火災，索洛米揚斯基區（Solomianskyi）一棟5層樓建築的屋頂也起火。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，無人機殘骸擊中聶伯夫斯基區一棟5層樓住宅，另一棟大樓的12樓亦發生火災。他隨後補充，波迪爾斯基區第3棟建築也遭到擊中並起火。官員指出，目前至少已有5人在全市攻擊中受傷，預料傷亡人數仍會上升，多個區域在攻擊期間一度停電。

戰爭監測團體也提到，郊區的別拉采爾克瓦（Bila Tserkva）同樣成為俄軍主要打擊目標之一，但目前仍無其損害程度的具體資訊。

