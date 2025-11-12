烏機密文件：俄軍使用彈藥7成北韓製造 換取俄核武技術

我的頻道

編譯中心╱綜合11日電
俄羅斯軍隊11日猛烈砲擊持續入侵烏克蘭札波羅熱州小城Huliaipole，烏克蘭志工和警察協助居民和其飼養的寵物撤離。(歐新社)
烏克蘭當局分析，俄羅斯目前在俄烏戰爭中使用的彈藥，大約70%是由北韓生產；共同社取得的烏克蘭機密文件顯示，自從2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動入侵以來，平壤已向俄方提供約650萬枚砲彈，換取俄羅斯的軍事技術，用於武器製造。

聯合早報報導，上述機密文件是在今年9月前後整理出來的，當中指出，北韓從俄羅斯獲得防空系統、太空開發相關技術，以及價值約200億美元的軍事援助。

文件還顯示，俄羅斯的核技術也被轉移至北韓，凸顯兩國之間日益深化的軍事關係。此外，俄羅斯還透過中國獲取由日本、美國和歐洲製造的電子零部件，以生產坦克和飛彈；約九成供應給俄羅斯國防工業的電子元件，包括半導體被認為來自中國。

據報導，俄國則向中國提供包括石油在內的能源、用於製造飛機和潛艇的稀有金屬，以及軍民兩用的物資作為交換。

另據路透報導，在基輔內部就反貪腐行動爭執數月後，烏克蘭國家肅貪局（NABU）10日表示，已對烏國能源部門展開突擊行動，與肅貪專責檢察署（SAPO）聯手進行長達15個月的調查，展開70次搜查行動，並在調查期間蒐集了1000小時的錄音資料。

NABU指出，有一個「高層犯罪組織」透過從烏克蘭國家核電公司授予的合約中收取回扣獲利。調查人員指出，烏克蘭國家核電公司的合作廠商被迫支付10%到15%回扣，以避免款項遭延遲支付，或失去供應商資格。

NABU公布疑似涉案者討論相關計畫的錄音，並表示約有1億美元贓款透過洗錢管道漂白。

烏克蘭總統澤倫斯基今年夏天曾嘗試透過立法削弱上述兩個肅貪機關的獨立性，引發罕見街頭示威及國際支持陣營不安，掀起自俄羅斯2022年入侵以來規模最大的公眾抗議活動。

烏克蘭媒體報導稱，該貪汙計畫還涉及澤倫斯基親信、「95街區工作室」（Kvartal 95）合夥人明迪奇。95街區工作室由澤倫斯基創立，他在從政前是知名喜劇演員。

澤倫斯基在夜間演說中表示，所有反貪行動都是「非常必要，讓烏克蘭國家核電公司保持透明是首要之務」。「政府官員必須與NABU及執法機構合作，徹底根除貪腐。」澤倫斯基還說：「所有涉及貪汙計畫的人都得面對法律制裁，必須有刑事判決」。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

