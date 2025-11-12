烏機密文件：俄軍使用彈藥7成北韓製造 換取俄核武技術

俄羅斯軍隊11日猛烈砲擊持續入侵烏克蘭札波羅熱州小城Huliaipole，烏克蘭志工和警察協助居民和其飼養的寵物撤離。(歐新社)

烏克蘭 當局分析，俄羅斯 目前在俄烏戰爭中使用的彈藥，大約70%是由北韓生產；共同社取得的烏克蘭機密文件顯示，自從2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動入侵以來，平壤已向俄方提供約650萬枚砲彈，換取俄羅斯的軍事技術，用於武器製造。

聯合早報報導，上述機密文件是在今年9月前後整理出來的，當中指出，北韓從俄羅斯獲得防空系統、太空開發相關技術，以及價值約200億美元的軍事援助。

文件還顯示，俄羅斯的核技術也被轉移至北韓，凸顯兩國之間日益深化的軍事關係。此外，俄羅斯還透過中國獲取由日本、美國和歐洲製造的電子零部件，以生產坦克和飛彈；約九成供應給俄羅斯國防工業的電子元件，包括半導體被認為來自中國。

據報導，俄國則向中國提供包括石油在內的能源、用於製造飛機和潛艇的稀有金屬，以及軍民兩用的物資作為交換。

另據路透報導，在基輔內部就反貪腐行動爭執數月後，烏克蘭國家肅貪局（NABU）10日表示，已對烏國能源部門展開突擊行動，與肅貪專責檢察署（SAPO）聯手進行長達15個月的調查，展開70次搜查行動，並在調查期間蒐集了1000小時的錄音資料。

NABU指出，有一個「高層犯罪組織」透過從烏克蘭國家核電公司授予的合約中收取回扣獲利。調查人員指出，烏克蘭國家核電公司的合作廠商被迫支付10%到15%回扣，以避免款項遭延遲支付，或失去供應商資格。

NABU公布疑似涉案者討論相關計畫的錄音，並表示約有1億美元贓款透過洗錢管道漂白。

烏克蘭總統澤倫斯基 今年夏天曾嘗試透過立法削弱上述兩個肅貪機關的獨立性，引發罕見街頭示威及國際支持陣營不安，掀起自俄羅斯2022年入侵以來規模最大的公眾抗議活動。

烏克蘭媒體報導稱，該貪汙計畫還涉及澤倫斯基親信、「95街區工作室」（Kvartal 95）合夥人明迪奇。95街區工作室由澤倫斯基創立，他在從政前是知名喜劇演員。