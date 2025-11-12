普亭右手腫脹爆青筋照片曝光 再傳健康亮紅燈

俄羅斯總統普亭近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，引發外界再次對其健康狀況的揣測。(取材自Ｘ平台)

紐約郵報報導，俄羅斯總統普亭 近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，疑似身體不適，雙手緊握拳頭，引發外界再次對其健康狀況的揣測。

73歲的普亭長年被外界質疑健康欠佳。近日他在一場籃球場舉行的活動上發表談話時，被鏡頭拍到不時緊握右手，似乎感到不適，畫面曝光後，網路上掀起各種猜測，有人懷疑他罹患帕金森氏症，也有人揣測是癌症 或其他重病。

烏克蘭 內政部前顧問吉拉成柯告訴媒體East2West，「普亭的手顯然有問題」，血液一直流到肘部，他並暗諷普亭除了因發動俄烏戰爭雙手沾滿鮮血，接著指出「他的靜脈異常凸出」。烏克蘭媒體人戈登也指出，普亭的手看起來「腫脹又發痛，一隻手的血管特別明顯」。

普亭的手部健康早在俄烏戰爭初期便引起外界關注。當時他在軍事視察中手上出現黑斑，另流傳照片顯示疑似有多處針孔痕跡，懷疑曾接受靜脈注射；他也多次被拍到開會時緊握桌邊、手部顫抖，加劇外界認為他可能罹患帕金森氏症的傳聞。

克里姆林宮至今未證實任何有關普亭健康的消息。

普亭先前拜訪北京參與中國九三閱兵時，曾在與中國國家主席習近平的私下談話中，被錄到談及透過器官移植與生物技術追求「永生」的話題，一度引發外界熱議。

值得一提的是，今年稍早，美國總統川普也因手部瘀青引發網路揣測。白宮發言人李維特當時隨即澄清，那只是因頻繁握手所造成的瘀傷。